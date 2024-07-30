Це блискучий хід, – Піонтковський сказав, як Гарріс має добиватися перемоги над Трампом

Камала Гарріс увірвалась у виборчу кампанію президента США і стала потужним конкурентом Дональду Трампу. Проте, щоб перемогти, вона має завоювати голоси виборців, що вагаються.

Російський публіцист із США Андрій Піонтковський розповів 24 Каналу, що одним з важливих маркерів для цих виборців буде бачення майбутнього президента того, як будуть розв'язані війни в Україні та на Близькому Сході. Проте Гарріс може звернутися до вже сформованого республіканцями "Плану перемоги України".

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Це посилить позиції Гарріс

Камала Гарріс, на думку публіциста, насамперед має відмовитись від політики стримування та побоювання ескалювати війну в Україні.

Найближчим часом вона має на вимоги республіканців сформулювати цілі США у війни в Україні. Гарріс може зробити блискучий хід – кандидат в президенти від Демократичної партії відповідає документом "Пропонований план перемоги в Україні", який написали представники Республіканської партії Майкл Маккол, Майк Роджерс та Майк Тернер. Це чудовий крок до єдності політичного класу,

– наголосив Піонтковський.

Цей хід Гарріс не тільки посилить її позиції, але й підсилить кризу всередині Республіканської партії, загостривши протистояння між двома таборами – проукраїнським та антиукраїнським.

Гарріс та Трамп вже мають стійких виборців, які їх підтримують. Їм потрібно боротися за голоси тих, хто ще не визначився та вагається. Серед них також велика кількість республіканців, гтових проголосувати за Гарріс,

– зауважив він.

Існує коаліція тих, хто голосував за республіканку Нікі Хейлі, і вона може підтримати саме Камалу Гарріс попри розбіжності з демократами. Її представники вважають, що у віцепрезидентки послідовніша позиція щодо світової війни, яку оголосили тоталітарні режими вільному світу".

Виборці, що вагаються, на думку публіциста, проголосують за ту партію та очільника, який 5 листопада проявить себе як потенційний лідер вільного світу, готовий відповідати на виклики світової війни, яка триває в Україні та на Близькому Сході. Переможе той, хто адекватніше відповість на ці виклики.

У Гарріс є гарні шанси перемогти у виборах, якщо вона скористається унікальним шансом та виступить з "Планом перемоги України",

– впевнений Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, що республіканці з Палати представників США Майкл Маккол, Майк Роджерс та Майк Тернер представили документ "Пропонований план перемоги в Україні", розроблений наприкінці 2023 року. Його автори засуджують позицію адміністрації Джозефа Байдена та вимагають рішучих дій щодо підтримки України.

США, на їхню думку, мають відповісти на глобальну загрозу Росії, Китаю та Ірану. Водночас перемога України у війні є дуже важливою для захисту американських інтересів. Маккол, Роджерс та Тернер закликали Байдена негайно надати Україні необхідну зброю, а також посилити санкції проти Росії, передати Києву заморожені російські активи.