Бюрократія, а не демократія: Путін може скасувати президентські вибори в Росії

У середині березня 2024 року у Росії мають пройти вибори президента. Порушуючи закон, балотуватиметься там і Путін. Однак диктатор розуміє, що його шанси малі. Тож може скасувати вибори взагалі.

Якщо точніше, то відтермінувати їх. Для цього вже готує підґрунтя Дмітрій Пєсков. Що потрібно, аби це відбулось 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Велика проблема Путіна

Ще на початку серпня інтерв'ю для газети The New York Times рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що президентські вибори у Росії "не зовсім демократія, а дорога бюрократія". Після цього він перестав з'являтись на публіці до сьогодні.

"Пєсков взагалі не скаже жодного слова від себе і ніколи цього не робив. Він проговорює все те, що потрібно Путіну й іноді те, що Путін не хоче проговорювати сам", – зауважив Сергій Жирнов.

Можна сказати, що Пєсков запускає такі собі пробні тези, аби зрозуміти, як на них реагуватиме міжнародна спільнота та російське суспільство.

В Путіна велика проблема наступного року – формально мають відбутись президентські вибори. Ці вибори ставлять під питання його легітимність. Він вперше легітимно порушить конституцію Росії – піде на третій термін поспіль,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

Владімір Путін фактично переписав під себе конституцію та обнулив два попередні терміни свого президентства – третій та четвертий.

"Виникає питання, чи зможе Путін вибратись, бо його популярність різко падає. Він програє війну, старіє і всім вже набрид. Люди до нього ставляться з презирством, особливо у великих містах", – наголосив Жирнов.

Путін може скасувати вибори

Власне, перед Путіним постає питання, чи взагалі проводити вибори. Тому що він має обхідний маневр – оголосити воєнний стан, що спричиняє затишшя у нормальному політичному житті країни. Під час війни проводити президентські вибори не можна. Навіть за 90 днів після її завершення.

Тому Путін може сказати, оскільки у нас воєнний стан, надзвичайна ситуація, ми скасовуємо вибори. А Пєсков уже підготував публіку, яка, до речі, не дуже й обурилась,

– підкреслив Жирнов.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України також планують провести голосування разом із російськими містами. Навіть попри те, що формально це є порушенням конституції. Назвали це "єдиним днем голосування".

Сергій Жирнов про президентські вибори в Росії: дивіться відео

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