Специфіка партії "Єдина Росія" залишається незмінною: з чим Путін йтиме на вибори
У Росії активно готуються до президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. Так, у країні-агресорці оголосили громадський рух ЛГБТ екстремістською організацією.
Заборона ЛГБТ-спільнот може бути частиною кампанії Владіміра Путіна з посилення репресій та просування консервативного порядку. Голова центру політичних студій "Доктрина" розповів 24 Каналу, чи поділяє він таку думку і також припустив, яких успіхів чекає паства очільника Кремля.
Цікаво Може бути переломний момент, – Зеленський про очікування від виборів президента Росії
З чим Путін йтиме на вибори
Останні десятиліття специфіка партії "Єдина Росія" залишається незмінною. Путін йтиме на вибори з наступними наративами:
- збереження владної вертикалі;
- збереження певної абстрактної стабільності – повільний рух вперед;
- адаптація до нових умов та відповідно стабільне керівництво.
Це гасла дещо такої бюрократичної сили. Вони традиційно експлуатуються партією "Єдина Росія" та її висуванцями, винятком 2024 рік не стане,
– наголосив голова центру політичних студій "Доктрина".
Попередня муніципальна кампанія, яка проходила у Росії, чітко засвідчила – виходів на нові висоти ідеологічного позиціювання не було. Тому теми, пов'язані з ЛГБТ, не є електорально значущими.
Нагадаємо, Путін, виступаючи на "Санкт-Петербурзькому міжнародному культурному форумі", раптом виступив на захист ЛГБТ-спільноти.Згідно з практикою російських судів, громадянина, який висловився так само як Путін на форумі в Петербурзі, могли б оштрафувати на суму до 200 тисяч рублів як приватну особу і до 400 тисяч як посадову.
Крім цього, виступ Путіна прозвучав того самого дня, коли російське міністерство юстиції звернулося до Верховного суду з вимогою визнати "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістським.
Паства чекає перемог
Західні спецслужби припустили, що російські окупанти можуть розпочати ширший наступ після очікуваної перемоги Владіміра Путіна на виборах президента у березні 2024 року.
З політичного огляду ніхто не відкладав наступальні дії, які відбуваються зараз. Російські війська продовжують "промацувати" район навколо Авдіївки,
– пояснив Божко.
Намагання взяти Авдіївку з такими шаленими силами та втратами однозначно є політичною метою. Окупантам наказали досягти результату ще перед виборами, щоб демонструвати певну успішність та показати, що "СВО" помалу рухається.
Спроможність Росії наступати на весні залежатиме від зимової кампанії. Країна-агресорка навряд чи зупинить наступальні дії, окупанти надалі проводитимуть операції наскільки їм вдаватиметься.
Жодна теза про "ситуативну паузу" на фронті істотно нічого Путіну з підтримки не додасть, – і він це розуміє. Його паства очікує хоча б маленькі обнадійливих успіхів, як вони далі будуть нести в соцмережі та роздувати великі успіхи,
– зауважив Ярослав Божко.
Божко про наміри Путіна йти в президенти: дивитися відео
Президентські вибори в Росії: що відомо
- У серпні 2023 року прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін із результатом понад 90% голосів.
- У звіті Інституту вивчення війни мовиться, що Кремль, ймовірно, стурбований тим, як зміна сприйняття російської війни в Україні вплине на результати президентських виборів у Росії в березні 2024 року. Наразі прихвосні російського очільника вживають заходів, щоб фактична підтримка президента Володимира Путіна на виборах не спиралася на успіхи Росії на полі бою.
- Також Центр національного спротиву повідомляє, що через зростання соціально-економічного напруження на ТОТ півдня та сходу України, окупанти не можуть повноцінно розпочати підготовку до проведення так званих "виборів" президента Росії.