Специфіка партії "Єдина Росія" залишається незмінною: з чим Путін йтиме на вибори

У Росії активно готуються до президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році. Так, у країні-агресорці оголосили громадський рух ЛГБТ екстремістською організацією.

Заборона ЛГБТ-спільнот може бути частиною кампанії Владіміра Путіна з посилення репресій та просування консервативного порядку. Голова центру політичних студій "Доктрина" розповів 24 Каналу, чи поділяє він таку думку і також припустив, яких успіхів чекає паства очільника Кремля.

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З чим Путін йтиме на вибори

Останні десятиліття специфіка партії "Єдина Росія" залишається незмінною. Путін йтиме на вибори з наступними наративами:

збереження владної вертикалі;

збереження певної абстрактної стабільності – повільний рух вперед;

адаптація до нових умов та відповідно стабільне керівництво.

Це гасла дещо такої бюрократичної сили. Вони традиційно експлуатуються партією "Єдина Росія" та її висуванцями, винятком 2024 рік не стане,

– наголосив голова центру політичних студій "Доктрина".

Попередня муніципальна кампанія, яка проходила у Росії, чітко засвідчила – виходів на нові висоти ідеологічного позиціювання не було. Тому теми, пов'язані з ЛГБТ, не є електорально значущими.

Нагадаємо, Путін, виступаючи на "Санкт-Петербурзькому міжнародному культурному форумі", раптом виступив на захист ЛГБТ-спільноти.

Згідно з практикою російських судів, громадянина, який висловився так само як Путін на форумі в Петербурзі, могли б оштрафувати на суму до 200 тисяч рублів як приватну особу і до 400 тисяч як посадову.

Крім цього, виступ Путіна прозвучав того самого дня, коли російське міністерство юстиції звернулося до Верховного суду з вимогою визнати "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістським.

Паства чекає перемог

Західні спецслужби припустили, що російські окупанти можуть розпочати ширший наступ після очікуваної перемоги Владіміра Путіна на виборах президента у березні 2024 року.

З політичного огляду ніхто не відкладав наступальні дії, які відбуваються зараз. Російські війська продовжують "промацувати" район навколо Авдіївки,

– пояснив Божко.

Намагання взяти Авдіївку з такими шаленими силами та втратами однозначно є політичною метою. Окупантам наказали досягти результату ще перед виборами, щоб демонструвати певну успішність та показати, що "СВО" помалу рухається.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові під Авдіївкою з 10 жовтня до 10 листопада знищили близько 10 тисяч росіян.

Спроможність Росії наступати на весні залежатиме від зимової кампанії. Країна-агресорка навряд чи зупинить наступальні дії, окупанти надалі проводитимуть операції наскільки їм вдаватиметься.

Жодна теза про "ситуативну паузу" на фронті істотно нічого Путіну з підтримки не додасть, – і він це розуміє. Його паства очікує хоча б маленькі обнадійливих успіхів, як вони далі будуть нести в соцмережі та роздувати великі успіхи,

– зауважив Ярослав Божко.

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