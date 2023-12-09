Путін влаштував шоу з балотуванням на посаду президента: навіщо ця бутафорія

Владімір Путін 8 грудня оголосив, що балотуватиметься на посаду президента Росії на наступних виборах. Це була відповідь так званому "главі парламенту" квазіреспубліки на окупованій Донеччині Артьому Жозі, який "вмовляв" диктатора залишитись.

Колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов прокоментував цю подію 24 Каналу. За його словами, усі російські вибори – це бутафорія, починаючи навіть не з Путіна, а з Єльцина.

До теми Пропагандистське шоу: які ігри веде Путін щодо виборів президента

"Я думав, що він затягне цей театр ще більше, щоб змусити його просити не українських колаборантів, а росіян", – зауважив Жирнов.

Путін пояснив своє рішення про балотування тим, що "сьогодні інакше не можна", натякаючи на війну проти України і "загрозу" для Росії. Імовірно, саме тому зрежисували "вмовляння" персонажа з квазіреспубліки.

Як відомо, президентські вибори в Росії відбудуться 15–17 березня. Припускають, що ця процедура триватиме аж три дні, щоб максимально збільшити явку населення і здійснити маніпуляції з голосами.

Тепер "пряма лінія" буде без "вишеньки"

Ексагент КДБ не знає, навіщо Путін оголосив про своє балотування саме тепер. Під час "прямої лінії" з народом 14 грудня це було б доречніше.

14 грудня це була б якась "вишенька на торті". А тепер "вишеньки" немає і зрозуміло, що він розповідатиме свої звичні побрехеньки, які нікому не цікаві,

– констатував Жирнов.

Він додав, що ці конференції мало хто реально дивиться, крім спеціалістів, яким доводиться це робити для коментарів і пояснень.

Путін знову йде в президенти: що потрібно знати