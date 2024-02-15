Американці мріють про президента Путіна: у Держдумі Росії видали чергову порцію абсурду

Російська пропаганда не зупиняється ні перед чим, щоб догодити Владіміру Путіну. Цього разу голова Держдуми Росії заявив, що американці хочуть бачити Путіна як свого президента.

В'ячеслав Володін закликав всіх цінувати Путіна і обов'язкового голосувати за нього на весняних виборах. За його словами, росіянам потрібно об'єднатися навколо нього.

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Як Володін Путіну догоджав

Спікер Державної думи В'ячеслав Володін на засіданні видав черговий відбірний абсурд. Він заявив, що нібито американці заздрять Росії через те, що в неї такий "хороший" президент. За його словами, в США всі тільки й пишуть, як їм подобається Путін.

В Америці вони хотіли б, щоб у них президентом був Путін. Але у них немає! Він у нас! А в них Байден. Бачите, покарання їм,

– доводив Володін.

Російський політик намагався переконати всіх, що майбутнє Росії тільки з Путіним, бо тільки так країна "буде розвиватися" і "буде сильною". І взагалі – Захід тільки заздрить Росії, як в неї все добре. Звісно, санкції та низький рівень життя – це чудовий привід для заздрості.

У промові Володін знову почав наполягати, що росіяни повинні цінувати створену "обстановку гласності, змагальності, конкуренції". Особливо цікаво звучать ці пункти зважаючи на те, що сам спікер закликав ігнорувати інших кандидатів у президенти і голосувати лише за Путіна. Звісно, ще багато епітетів стосувалося саме нинішнього російського президента – і очевидно, що і наступного.

Вибори Путіна у Росії