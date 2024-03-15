Ніколи не визнаємо, – Держдеп США про "вибори" Росії на окупованих територіях України

Сполучені Штати ніколи не визнають результати так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Це стосується можливого "обрання" Владіміра Путіна президентом країни-агресорки.

Про це під час брифінгу розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер. Він наголосив, що визнають подібні російські вибори нелегітимними, передає 24 Канал.

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США не визнають вибори Росії на окупованих територіях

У своїй заяві Міллер рішуче засудив дії Росії в Україні. Він підкреслив позицію США проти спроб Росії підірвати суверенітет і територіальну цілісність України шляхом фальсифікації виборів на тимчасово окупованих українських територіях.

Речник Держдепу чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати не визнають легітимність або результати фальшивих президентських виборів, проведених Росією на українській землі. Він підтвердив визнання Сполученими Штатами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму як невіддільних частин України.

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Росія оголосила, що майбутні президентські "вибори" триватимуть три дні, з 15 по 17 березня 2024 року. Такий тривалий термін потенційно дозволить президенту Путіну продовжити своє перебування при владі щонайменше до 2030 року.