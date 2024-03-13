Рівняється на лідерів США: чи буде цей президентський термін для Путіна останнім

У Росії готуються до проведення чергових псевдовиборів президента, які заплановані на 17 березня. Незмінним кандидатом ось уже 20 років є Владімір Путін, для якого цей термін, ймовірно, стане п'ятим.

Російський диктатор рівняється на вік американських лідерів. Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая", російська опозиціонерка Ольга Романова, додавши, що очільником США є Джозеф Байден, який на 10 років старший, ніж Путін.

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"Путін дивиться на Байдена та розуміє, що час у нього ще є. До того ж Байден збирається балотуватися на другий термін", – зауважила російська опозиціонерка.

Путін хоче бути при владі ще довгі роки

Варто пам'ятати, що світ і сучасні технології рухаються вперед. Цим користується очільник Кремля, щоб залишатися молодим і підтримувати гарну фізичну форму. Тому він точно не зупиниться на виборах 2024 року, а спробує керувати країною значно довше.

Путін йде на новий термін з новою концепцією. У нього врешті-решт за 25 років з'явилася ідея про те, що він нібито згуртовує націю. Щобільше, росіяни не бачать війни. Її помічають тільки Україна та цивілізований світ,

– сказала Ольга Романова.

Населення Росії не бачить жертв, масштабних руйнувань, загибелі дітей. Навпаки завдяки "воєнним грошам" люди багатіють, купують будинки, окупанти та їхні сім'ї стають заможними. Зрозуміло, що все це закінчиться погано, але зараз вони цього не усвідомлюють.

Для них існує лише так зване "сво" і боротьба з НАТО на території України,

– підкреслила Романова.

До того ж зараз у Росії з'явилася нова керівна група – "ветерани", які повернулися з війни. Саме з них Путін хоче створити нову еліту. Очевидно, що від еліти там тільки назва.

Путін будує те, що знає і те, що любив, коли був молодий. Тепер у нього є ідеологія про нібито "миролюбний народ", який бореться з фашизмом і нацизмом. Це огидно, але мене не полишає відчуття, що все це надовго,

– підкреслила опозиціонерка.

Російська влада ухвалює нові закони, змінює кодекси, які залишаться чинними ще довгі роки. З огляду на це можна зрозуміти, на що орієнтується очільник Кремля. Від своїх подальших планів і захоплення нових територій він ніколи не відмовиться. А єдиним способом уникнути цього – є допомогти Україні якнайшвидше перемогти та вийти на кордони 1991 року.

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