Надєждін оскаржуватиме недопуск до виборів: до яких наслідків це призведе

У березні 2024 року у Росії відбудуться "вибори" президента. Опонентом Владіміра Путіна міг стати так званий опозиціонер Борис Надєждін, проте його не допустили до участі.

Ніякої загадки в тому, що такого кандидата навіть не зареєструють – не було. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка Ольга Курносова, пояснивши це тим, що Надєждін уже мав рейтинг, тому була небезпека, що він зросте.

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Чому Путін злякався Надєждіна

Рейтинг Надєждіна, який виступав з антивоєнними закликами, міг дійти до 20 – 25%. Це змінило б загальну картину, яку вже намалювала адміністрація Путіна. Відповідно до неї, нібито всі громадяни одноголосно голосують за чинного президента й підтримують так звану "сво".

Але раптом антивоєнних громадян стало так багато, що їхній кандидат посідає друге місце. Це ж нікуди не годиться. З цим треба було щось робити, тому Надєжідна й зняли,

– зауважила Ольга Курносова.

Чи може Надєждін оскаржити рішення

Так званий опозиціонер не погодився з тим, що його не зареєстрували та обіцяв оскаржити рішення у суді. Він справді може звернутися до Верховного чи навіть Конституційного суду, але, очевидно, що в обох інстанціях йому відмовлять.

У бюлетень його не внесуть, що б він не робив. У Росії сьогодні диктатура, а в таких умовах виборів не проводять. Те, що ми зараз спостерігаємо – це театральна постанова, в якій всі ролі прописані заздалегідь,

– зауважила опозиціонерка.

Повідомлялося, що Надєждін також хоче балотуватися у думу та навіть заручився підтримкою інших російських політиків. Щодо його виборців, то, за словами Ольги Курносової, людям не варто голосувати за інших кандидатів, чиї погляди вони не підтримують. Тож можна задуматися про бойкот, адже голосування у будь-якому разі є сфальсифіковане та незаконне.

"Вибори" відбуватимуться на окупованих територіях України. Там людей чи під дулом автомата, чи під страхом смерті змушуватимуть голосувати за Путіна. Брати участь у цьому – це певною мірою означає співучасть у злочині,

– додала російська опозиціонерка.

Якщо люди все-таки вірять, що проголосувавши зможуть щось довести Путіну, то, наприклад, можна псувати свої бюлетені. Тоді їх порахують, як зіпсовані й вдасться побачити, скільки росіян дотримались такої тактики.

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