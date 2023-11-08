Відбувається певна гра: чому Путін мовчить про балотування на виборах
Владімір Путін досі не оголосив, що візьме участь у наступних президентських виборах у Росії. Це може свідчити про те, що щось відбувається.
Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров сказав 24 Каналу, що потрібно трохи почекати, доки все з'ясується.
До теми Підготовка до виборів в Росії: чому Путін досі не заявив про свою кандидатуру
"Що там відбувається всередині, не знаємо, але з оголошенням (балотування Путіна – 24 Канал) затримуються. Значить, щось є – вогню ми ще не бачимо, але дим уже йде", – констатував Каспаров.
Чому Путін не оголошує про участь у виборах: дивіться відео 24 Каналу
Він наголосив, що в Росії немає ніяких виборів. Це просто питання пролонгації влади Путіна або "колективного Путіна".
Чому не варто скидати з рахунків вкид про "смерть" Путіна
Наприкінці жовтня на телеграм-каналі "Генерал СВР" з'явилась інформація про буцімто смерть російського президента. Ресурс веде російський політолог і відеоблогер Валерій Соловей, відомий своїми конспірологічними прогнозами.
Утворилась певна інтрига, яка наразі має віртуальний характер. Але враховуючи наполегливість Солов'я, "Генерала СВР" і тих, хто їх спонсорує, треба припустити, що це далеко не кінець історії,
– зазначив Каспаров.
Ця новина унікальна тим, що "помер" кардинально відрізняється від усього, що говорили раніше, – "хворий", "інфаркт", "двійники".
Каспаров вважає, що в такий спосіб Путіна вивели з гри, але наразі віртуально. Із цим певним чином корелюється різка активізація секретаря ради безпеки Ніколая Патрушева.
Чи змінить щось смерть Путіна: що кажуть експерти
- Представник української розвідки Андрій Юсов пояснив, що смерть Путіна не означатиме автоматичного припинення війни. Однак може виникнути певне "вікно можливостей".
- Кандидат політичних наук Іван Преображенський переконаний, що немає жодного значення в тому, чи помер Путін. Однак якщо це дійсно станеться, почнеться відкрита боротьба "еліт" за владу.
- Ця боротьба може бути кривавою, адже окремі представники з 2020 року і раніше почали створювати "приватні армії". Тому наразі складно сказати, хто переможе.