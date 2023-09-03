Його переграє навіть Гіркін: чому Путін так боїться конкуренції та дебатів

Наступного року у Росії мають відбутися президентські вибори. Втім Владімір Путін настільки боїться будь-яких конкурентів, що навіть ні разу не брав участі в дебатах. До слова, про свій намір балотуватися заявив й терорист Ігор Гіркін, який перебуває в російському СІЗО і має, що закинути Путіну.

Ігоря Гіркіна на вибори з тюрми не випустять, але й не ліквідують. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що сьогодні терорист не становить серйозної загрози, але для якого дебати стали б можливістю "переграти" Путіна.

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Не конкурент не Путіну

Гіркіна не можна назвати серйозним суперником для російського диктатора. У нього навіть немає такого впливу, як був у Євгєнія Пригожина, зокрема власної армії, медіаімперії, великих грошей. Через це Гіркін не становить великої небезпеки.

Його посадили лише через те, що він перейшов червону лінію – дуже різко критикував Путіна і врешті-решт це всім набридло. До того ж він "наїхав" не тільки на Путіна, але й познущався з Аліни Кабаєвої, напевно, це було за межею дозволеного і його посадили,

– сказав Сергій Жирнов.

Випускати Гіркіна з тюрми також ніхто не буде, адже він є значно молодшим за бункерного діда й в будь-яких дебатах дуже легко його "переграє". До того ж вести дебати російський диктатор зовсім не вміє.

"За 23 роки Путін ні разу не брав участі в дебатах. Він може говорити лише тоді, коли все під повним контролем: в залі немає справжніх журналістів, йому ставлять наперед підготовлені питання, тоді він почуває себе у своїй тарілці", – зауважив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Чому Путін боїться дебатів

Для кремлівського очільника взяти участь в дебатах означає переступити через власну гідність. Головним меседжем Путіна завжди було те, що він не потребує ніякої передвиборчої кампанії, адже заздалегідь знає, хто там переможе. Це вкотре доводить, що ніяких виборів у Росії ніколи не проводили.

Однією з причин, чому так званий президент Росії ніколи не брав участі в дебатах, є особливе ставлення, якого він до себе прагне.

Якби Путін вийшов на дебати – це означало б, що він такий самий як інші, але він не хоче цього визнавати,

– підкреслив Жирнов.

Також важливо, що будь-яка передвиборча кампанія передбачає звіт про виконану роботу. Якби Путіну довелося зустрітися з Гіркіним, він не мав би, що йому заперечити. Гіркін нагадав би про обіцянку не змінювати конституцію, пенсійний вік і не нападати на Україну, бо диктатор колись визнав її в тих межах, які були на момент розпаду Радянського Союзу.

Насправді Путін 23 роки бреше, зокрема й всередині Росії, тому очевидно він не може вийти на жодні серйозні дебати,

– підсумував Жирнов.

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