Пропагандистське шоу: які ігри веде Путін щодо виборів президента

Владімір Путін 8 грудня оголосив, що балотуватиметься на посаду президента Росії. Так звані "вибори" відбудуться 15–17 березня 2024 року.

Політолог Володимир Фесенко прокоментував цю новину 24 Каналу. За його словами, президентські вибори в Росії триватимуть аж три дні не просто так.

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"Передусім для максимального збільшення явки й, безумовно, для маніпуляції з процедурою голосування. Це вкотре свідчить про штучність самих виборів у Росії. Це все спектакль, який має продемонструвати демократичність виборів, а насправді це, як сказав Пєсков, бюрократична процедура", – зазначив Фесенко.

Приблизні результати вже відомі

Владімір Путін змінив конституцію Росії, щоб знову балотуватись у президенти. Згідно з документом, особа не може обіймати цю посаду понад два строки поспіль. Але 2020 року ухвалили закон, який "занулив" попередні строки диктатора, що дає змогу взяти участь у виборах не лише 2024 року, а й 2030-го.

Під час президентських виборів у Росії симулюватимуть конкурентність – нібито там декілька кандидатів. Водночас усе зроблено, щоб Путін мав переваги, а в інших потенційних кандидатів було обмаль часу для підготовки.

Одна з підступних цілей цього пропагандистського шоу спрямована на Захід і частково на нас, щоб продемонструвати, що в Росії нібито вибори, а в Україні виборів немає. Вони цю тему вже розганяють,

– зауважив Фесенко.

Приблизні результати виборів у Росії запрограмовані наперед:

явка – не менш як 70–75% ;

; результат Путіна – близько 80%.

Політолог наголосив, що високе число демонструє підтримку не лише Путіна, а й війни проти України. Саме для цього в Росії зрежисували "вмовляння" з боку очільників квазіреспублік.

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