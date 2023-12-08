Пропагандистське шоу: які ігри веде Путін щодо виборів президента
Владімір Путін 8 грудня оголосив, що балотуватиметься на посаду президента Росії. Так звані "вибори" відбудуться 15–17 березня 2024 року.
Політолог Володимир Фесенко прокоментував цю новину 24 Каналу. За його словами, президентські вибори в Росії триватимуть аж три дні не просто так.
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"Передусім для максимального збільшення явки й, безумовно, для маніпуляції з процедурою голосування. Це вкотре свідчить про штучність самих виборів у Росії. Це все спектакль, який має продемонструвати демократичність виборів, а насправді це, як сказав Пєсков, бюрократична процедура", – зазначив Фесенко.Зверніть увагу! Владімір Путін змінив конституцію Росії, щоб знову балотуватись у президенти. Згідно з документом, особа не може обіймати цю посаду понад два строки поспіль. Але 2020 року ухвалили закон, який "занулив" попередні строки диктатора, що дає змогу взяти участь у виборах не лише 2024 року, а й 2030-го.
Приблизні результати вже відомі
Під час президентських виборів у Росії симулюватимуть конкурентність – нібито там декілька кандидатів. Водночас усе зроблено, щоб Путін мав переваги, а в інших потенційних кандидатів було обмаль часу для підготовки.
Одна з підступних цілей цього пропагандистського шоу спрямована на Захід і частково на нас, щоб продемонструвати, що в Росії нібито вибори, а в Україні виборів немає. Вони цю тему вже розганяють,
– зауважив Фесенко.
Приблизні результати виборів у Росії запрограмовані наперед:
- явка – не менш як 70–75%;
- результат Путіна – близько 80%.
Політолог наголосив, що високе число демонструє підтримку не лише Путіна, а й війни проти України. Саме для цього в Росії зрежисували "вмовляння" з боку очільників квазіреспублік.
Путін може знову стати президентом Росії: останні новини
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю NYT назвав президентські вибори в Росії "дорогою бюрократією". Однак згодом усе заперечив.
- Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію диктатурою й закликала визнати Путіна нелегітимним після завершення його нинішнього президентського строку.
- Президентським виборам у Росії передуватиме "пряма лінія" з народом. Подія запланована на 14 грудня, і Путіну конче потрібні якісь перемоги на фронті до цієї дати.