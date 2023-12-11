Брехня, вигадки та маніпуляція: які "перемоги" покаже Путін на виборах

Владімір Путін, схоже, вчергове стане президентом Росії. Однак диктатор все ж має представити свою передвиборчу кампанію, в якій планує зосередитись на питаннях війни.

Не можна сказати, що Путін обрав вдалий шлях, прагнучи зосередитись на війні у своїй кампанії. Про це 24 Каналу розповіла політична аналітикиня та російська опозиціонерка Ольга Курносова, зауваживши, що перемоги, якщо їх не буде, просто вигадають.

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Для Путіна не буде проблем

Владімір Путін у своїй передвиборчій кампанії, ймовірно, робитиме ставку на воєнних перемогах. Однак є невеличкий нюанс, адже російська армія не має таких стратегічних успіхів на фронті, які б можна було піднести як ту саму "побєду".

Втім вихід із ситуації знайдуть.

Не головне взяти щось, а сказати, що вони взяли. Якусь вулицю вони займуть і скажуть, що "взяли Авдіївку". Хіба ж це вперше? Все те, що робить російська влада – брехня, вигадка та маніпуляція,

– наголосила Ольга Курносова.

Не виключено, що Путін зосередиться не лише на темі військових "успіхів" своєї армії. Він також може розповідати вже звичні нісенітниці про "об'єднання братських народів" та щось у цьому дусі.

"Пряма лінія з Владіміром Путіним"

Цьогоріч у Росії все ж відбудеться "Пряма лінія з Владіміром Путіним". Це телевізійна політична програма, у якій російський президент відповідає на запитання громадян.

Незалежна російська соціологічна організація "Левада-Центр" опитала росіян, аби дізнатися, які запитання хочуть поставити Путіну 14 грудня. Так, більшість росіян цікавить перебіг війни в Україні, 21% респондентів хочуть запитати у Путіна про завершення та результати так званої "СВО".

8% опитаних планують запитувати російського диктатора про пенсії, соціальні програми тощо.

"23 роки Путін при владі і досі не налагоджена робота міської влади. Всі досі тягнуться на "Пряму лінію", щоб особисто бити чолом в підлогу і просити "царя" помогти. Люди навіть не розуміють, що це наслідок 23-річного правління", – додала Курносова.

А 20% громадян навіть не мають про що запитати у Путіна.

Путін іде на вибори: головне

У п'ятницю 8 грудня Владімір Путін офіційно повідомив, що балотуватиметься у президенти знову. Однак подав він це як відповідь на прохання терориста Артема Жоги, який попросив його й далі очолювати країну.

Вибори планують провести навіть на тимчасово окупованих українських територіях. В МЗС України відреагували на подібні наміри ворога, зазначивши, що проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує не лише конституцію України, але й статут ООН.

Зауважимо, що вибори президента Росії відбуватимуться не 17 лютого 2024 року, як було заплановано раніше. Тобто коректніше сказати не лише 17 лютого. У Росії повідомили, що вибори триватимуть три дні – з 15 по 17 лютого.

"Пряма лінія" – це щорічна подія. Однак у 2022 році Владімір Путін скасував її проведення.