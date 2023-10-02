Загрози перебільшені, – політолог оцінив результати виборів у Словаччині для України

У Словаччині 30 вересня відбулись вибори, на яких перемогла партія SMER-SD колишнього проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо. І він вже заявив, що допомога Україні не є пріоритетом його політичної сили, яка формуватиме майбутній уряд в Словаччині.

Внаслідок таких результатів виборів у Словаччині в Євросоюзі може з'явитися ще одна країна, яка буде втілювати політику аналогічну політиці Угорщини. Однак політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що проводити паралелі між Робертом Фіцо та Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, поки що не варто.

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Словаччина має зобов'язання

Попри проросійські погляди Фіцо, Словаччина є країною – членом НАТО та Європейського Союзу.

А тому загрози перебільшені, адже якщо брати внутрішньополітичні заяви Фіцо, то очевидно, що людина, яка обирається у власний парламент власною політичною силою обіцяє, що вирішуватиме насамперед питання внутрішнього порядку денного зокрема інфляції, економічного росту тощо,

– наголосив політолог.

Оскільки Словаччина входить до складу НАТО та ЄС, вона має зобов'язання перед ними. В НАТО – відповідати цінностям демократичного світу, а в Євросоюзі – Словаччина може піти шляхом Угорщини.

"Однак все, чого Будапешт може "досягти" – це вплинути на результати голосування щодо пакетів санкцій проти Росії або, припустимо, щодо пакетів підтримки України. Ні більше, ні менше", – впевнений Вігірінський.

Не є лідером з підтримки України

Роберт Фіцо вже два терміни обіймав посаду прем'єр-міністра Словаччини: вперше – з 2006 по 2010 роки та вдруге – з 2012 по 2018 роки. Проте після масових протестів по всій Словаччині у 2018 році він пішов з посади.

Що стосується підтримки України урядом Словаччини, який може очолити Фіцо, то важливо усвідомити, якої форми підтримки, крім політичної, ми чекаємо від цієї країни.

Напередодні виборів Роберт Фіцо обіцяв словакам припинити підтримку України. Також він заявив, що у разі перемоги, продовжить заборону постачання українського зерна в Євросоюз. Крім того, Фіцо називав президента Словаччини "американським агентом". Та і загалі виступив проти членства Словаччини в НАТО.

Якщо говорити про постачання озброєння чи військової техніки, то Словаччина вже передала Україні зразки радянських озброєнь, і їх загалом вже практично не залишилось ні в країнах Східної Європи, ні тим більш Західної.

Словаччина також не обіцяла нам зокрема надати винищувачі F-16. Водночас раніше вона передавала МіГи, але робила це в унісон з Польщею. Також Братислава не є лідером за фінансової підтримки України.

І тоді роль Словаччини залишається на рівні дипломатичних заяв чи зовнішньополітичних рішень. А саме там, де потрібна консолідована абсолютна більшість голосів усіх членів Євросоюзу,

– підкреслив політолог.

Ці рішення ухвалюються з приводу санкцій проти Росії, а також певних обмежень щодо торговельних угод, не пов'язаних із санкціями. Однак в цій ситуації інструментарій країн Євросоюзу, які виступлять проти, буде обмежений їхньою участю в ньому.

"Тому й говорити про те, що ми втратили свого ключового союзника, як мінімум, передчасно", – зауважив він.

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Політики використовують суспільні настрої

Крім того, важливо враховувати, що наразі немає підстав припускати, що партія SMER-SD, якщо прийде до влади, реалізовуватиме внутрішню політику Словаччини на користь Росії. Адже під час передвиборчої кампанії політики використовують певні тренди та суспільні настрої.

"Політики йдуть на вибори з емоційними гаслами, а коли стають на чолі певних інституцій, вимушені дотримуватись політики, яка обмежує їх в можливостях ці гасла реалізувати. І політика Європейського Союзу якраз такою самою і є", – Андрій Вігірінський.

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