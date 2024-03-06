Головна суперниця Трампа Ніккі Гейлі може оголосити про вихід з президентської гонки – WSJ

Політикиня та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід із боротьби за президентську номінацію. Наразі саме Гейлі є єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від Республіканської партії.

За даними джерел The Wall Street Journal, очікується, що Гейлі виступить із відповідною заявою у середу, 6 березня.

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Гейлі ухвалила це рішення на наступний день після "супервівторка" – дня у календарі попереднього голосування у 15 штатах, коли на кону стоїть найбільша кількість делегатів. Гейлі виграла лише у штаті Вермонт з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.

Що буде далі

Ймовірно, політикиня підкреслить, що продовжить відстоювати свою консервативну внутрішню і зовнішню політику і застереже від деяких небезпек. Йдеться про ізоляціонізм і відсутність фінансової дисципліни, які, на її думку, виходять з Вашингтона.

На початку кампанії Гейлі пообіцяла підтримати кандидата від Республіканської партії. Проте згодом вона відмовилася підтвердити це зобов'язання, коли її запитали про її суперника Дональда Трампа.

Що я вам скажу, так це те, що у мене є серйозні побоювання щодо Дональда Трампа. У мене є ще серйозніші побоювання щодо Джо Байдена,

– сказала Гейлі в одному з інтерв'ю.

Рішення Гейлі зняти свою кандидатуру гарантує, що Трамп виграє номінацію від Республіканської партії. Таким чином, політик знову зустрінеться з Джо Байденом на президентських виборах виборах у листопаді 2024 року.

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