Головна суперниця Трампа Ніккі Гейлі може оголосити про вихід з президентської гонки – WSJ
Джерело:The Wall Street Journal
Політикиня та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід із боротьби за президентську номінацію. Наразі саме Гейлі є єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від Республіканської партії.
За даними джерел The Wall Street Journal, очікується, що Гейлі виступить із відповідною заявою у середу, 6 березня.
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Гейлі ухвалила це рішення на наступний день після "супервівторка" – дня у календарі попереднього голосування у 15 штатах, коли на кону стоїть найбільша кількість делегатів. Гейлі виграла лише у штаті Вермонт з 15 штатів, де проходили праймериз від Республіканської партії.
Що буде далі
Ймовірно, політикиня підкреслить, що продовжить відстоювати свою консервативну внутрішню і зовнішню політику і застереже від деяких небезпек. Йдеться про ізоляціонізм і відсутність фінансової дисципліни, які, на її думку, виходять з Вашингтона.
На початку кампанії Гейлі пообіцяла підтримати кандидата від Республіканської партії. Проте згодом вона відмовилася підтвердити це зобов'язання, коли її запитали про її суперника Дональда Трампа.
Що я вам скажу, так це те, що у мене є серйозні побоювання щодо Дональда Трампа. У мене є ще серйозніші побоювання щодо Джо Байдена,
– сказала Гейлі в одному з інтерв'ю.
Рішення Гейлі зняти свою кандидатуру гарантує, що Трамп виграє номінацію від Республіканської партії. Таким чином, політик знову зустрінеться з Джо Байденом на президентських виборах виборах у листопаді 2024 року.
Вибори президента в США: останні новини
- У вівторок, 5 березня, відбулися праймеріз у 15 штатах і Американському Самоа. Попередні результати президентських праймеріз Демократичної та Республіканської партій відповідають очікуванням. У більшості штатів нинішній президент США Джо Байден і колишній Дональд Трамп вийшли переможцями.
- Дональда Трампа дискваліфікували з виборчого списку на праймеріз у штаті Іллінойс. Це зробили відповідно до 14 поправки, яка забороняє балотуватись заколотникам. Саме таким Трампа визнав суд. Раніше схожа ситуація відбулася у штаті Колорадо, де також дискваліфікували колишнього президента США. Проте вже згодом Верховний суд США поновив участь Трампа у праймериз у Колорадо.
- Президент Джо Байден пройшов щорічний медогляд. Відповідно до висновків лікарів у нього немає проблем зі здоров'ям, тож він здатний виконувати свої посадові обов'язки. Байден є найстаршим президентом в історії США. Зараз йому 81 рік, а якщо його переоберуть вдруге, він очолюватиме країну до 86 років.