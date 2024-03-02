Росія братиме участь у виборах США не прямо, а опосередковано, – литовська євродепутатка

Росія спробує опосередковано вплинути на вибори в США. Кремль розуміє, наскільки важливий усьому світу цей процес.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла литовська євродепутатка від ЄНП, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене. Вона наголосила, що незалежно від результатів виборів у США, світ буде змінюватися.

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Важливі вибори в США

Коментуючи вибори до Європарламенту Раса Юкнявічене зазначила, що багато чого у цьому процесі залежить від виборів, що пройдуть у США. Ймовірно, що у майбутньому процесі можна буде помітити руку Кремля.

Путін та Кремль розуміють, що можна через ці політичні процеси якось вплинути на ситуацію і вони теж братимуть участь у цих виборах не прямо, а опосередковано. Але зрештою, ми знаємо, як вони це роблять,

– зазначила депутатка.

Окрім цього, політикиня з Литви акцентувала, що в європейських державах та стінах Європарламенту вперше так серйозно обговорюють те, що треба готуватися до всього. У США можуть обрати Дональда Трампа, або когось іншого – однак, на думку Юкнявічене, Сполучені Штати потроху стають іншими.

Як зазначила литовська депутатка, весь світ потроху стає іншим, особливо з огляду на Китай та регіон навколо нього. Глобальна ситуація змінюється.

Голосування в Штатах