Змагається вже не з Байденом: що зараз украй важливо для Трампа
У листопаді 2024 року у США мають відбутися чергові президентські вибори. Наразі головні опоненти – Джо Байден та Дональд Трамп. Останній, попри судові позови та звинувачення, вперто намагається не зійти з перегонів.
Утім, наразі Трамп змагається вже не з Байденом, про що у розмові з 24 Каналом відзначив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.
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Президентські перегони у США
Дональд Трамп має досить неоднозначну політичну кар'єру. А за рік до президентських виборів він усіма силами намагається пробитися на праймеріз і таким чином втекти від в'язниці.
Утім, за словами Юрія Рашкіна, 25% республіканців зазначили, що не голосуватимуть за злочинця. А саме ця партія є опорою для Трампа. Наразі його основною стратегією є протидія міграційній політиці Байдена. Раніше зазначалося, що республіканці вимагають вирішення питання південного кордону США. Але на зміни у законодавстві демократи не підуть.
Він (Трамп – 24 Канал) змагається з Гітлером, а не з Байденом. Вони виставляють картинки, коли порівнюють те, що каже Трамп з приводу іммігрантів, які отруюють кров країни, і порівнюють це з Гітлером. Трамп пробив дно і пішов вниз,
– сказав політичний діяч.
Він відзначив, що попри усі намагання Трампа, за попередніми опитуваннями Байден має перевагу серед населення.
"Ситуація напружена. Республіканці хочуть закрити державу декілька разів у наступному році. Це не просто Україна, це можливість США функціонувати: платити борги, зарплати. Зараз відбувається боротьба з республіканцями", – додав Юрій Рашкін.
Позиція Дональда Трампа: останні новини
- Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення, за яким Дональду Трампу заборонили брати участь у президентських виборах. Тепер його має розглянути Верховний суд США і воно може торкнутися й інших штатів.
- Республіканці бояться перемоги Трампа, а особливо наслідків, які вона за собою потягне. Він може влаштувати так званні "чистки" не лише політичного апарату.
- У разі перемоги Дональда Трампа політика США щодо України зміниться. Це вплине на хід війни.