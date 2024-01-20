Може бути інший Трамп: чого чекати від президентських виборів у США

У 2024 році у США обиратимуть президента. У передвиборчій гонці братиме участь Дональд Трамп, який неодноразово різко висловлювався проти України та Європейського Союзу. На цьому тлі політики уже говорять про небезпеку, яка може з'явитися перед нашою державою.

Багато чого залежатиме не тільки від Вашингтона, але й від дій Росії та її готовності продовжувати бойові дії. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що прихід Трампа до влади не обов'язково означатиме катастрофу.

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Що може змінитися після виборів у США

Варто враховувати, що Сполучені Штати – це країна, в якій працює система стримувань і противаг. Тому навіть якщо Дональд Трамп захоче переглянути зовнішньополітичний вектор США в контексті допомоги Україні, то це може викликати спротив навіть серед конгресменів.

До того ж варто зважати, що зараз Дональд Трамп бореться за те, щоб представляти республіканську партію на президентських виборах. Тому він робить різні заяви, транслює жорстку риторику так, як це робив, коли вперше балотувався на посаду президента США.

Я нагадаю, він говорив, що може віддати Росії Крим, казав, що зупинить війну та домовиться з Путіним. Було дуже багато припущень, що коли Трамп прийде, то буде катастрофа,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Звісно, можна говорити про те, що для України не буде позитивних зрушень у контексті війни. Однак варто згадати, що саме за адміністрації Трампа були надано ті необхідні види озброєння, які допомогли українцям відбивати повномасштабну російську агресію у перші дні.

Є Трамп, який зараз виступає у своїй передвиборчій кампанії, але після виборів може бути інший Трамп – це звичайна історія, особливо враховуючи, що США має давні демократичні традиції та усталені позиції на міжнародній арені,

– наголосив експерт-міжнародник.

Країна неодноразово виступала проти тих чи інших порушників міжнародного порядку, тому є сподівання, що США, які є нашим стратегічним партнером, не залишать Україну наодинці та продовжуватимуть нам допомагати,

Можливо, доведеться звикнути до стилю Трампа, адже ми пам'ятаємо його специфічні дії на цій посаді. Проте говорити про тотальну зраду не доводиться.

Якщо Трамп повернеться у Білий дім, то треба сподіватися, що нам допомагатиме не Трамп, а весь американський народ. Тому закликаю не робити передчасних висновків, а бути готовими до будь-якого сценарію. А головне вірити, що партнерство між Україною та США продовжуватиметься,

– сказав Желіховський.

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