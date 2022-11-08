Чого очікувати від виборів до Конгресу США: припущення Лещенка
Результати виборів у США не матимуть великого впливу на підтримку Україні. Насправді республіканці завжди були навіть радикальніші, ніж демократи, у питаннях незалежності України і впливу Росії.
Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко. Раніше повідомлялось про те, як проходить голосування на проміжних виборах у США.
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Республіканці радикальніші, ніж демократи
Лещенко зазначив, що треба дочекатись підсумків виборів і формування нової більшості. Досі незрозуміло, чи вона буде республіканська, чи демократична. Американське суспільство, як і будь-яке у світі, може протестно реагувати на ситуації, які спровокував Путін.
Однак республіканська партія протягом десятиліть була радикальніша в підтримці незалежності України, ніж демократична. Республіканська партія більше представлена нашою діаспорою. Вона завжди виступала за те, щоб вплив Росії був мінімізований, щоб Росія була демілітаризована, щоб вона не мала загрози для світового порядку денного,
– зауважив радник голови Офісу Президента України.
Лещенко припустив, чого очікувати від виборів до Конгресу США: дивіться відео
Рішення попереднього Конгресу
Він продовжив, якщо у республіканській партії є кілька людей, чиї заяви насторожують, це не означає, що це буде мейнстрімом для нової більшості. Якщо вона буде нова. Треба дочекатись результатів і офіційних рішень.
"Утім і в цьому сенсі ми страхуємось. Є рішення нинішнього складу Конгресу, ухвалено бюджет, які тільки треба виконати, незалежно від того, як закінчаться вибори", – наголосив Лещенко.
Новини США: останні події
- Через війну та постійні обстріли критичної інфраструктури зима в Україні у 2023 році може бути надскладною. Для того, щоб на цей час підтримати незахищених людей в Україні, Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділять додаткові 25 мільйонів доларів.
- Головні партії США можуть досягнути паритету влади під час проміжних виборів до Конгресу. Так у США може оформитися розподіл зон відповідальності між політсилами.
- Долар зміцнює позиції на валютному ринку. Проте котирування Індексу долара США минулого тижня займали більш потужні позиції, а в останні дні ще одним фактором впливу став Китай.