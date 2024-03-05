Час підготуватись ще є: як світ має діяти, якщо Трамп стане президентом США

У Сполучених Штатах тривають передвиборчі перегони. Кандидат від республіканців Дональд Трамп може знову стати президентом і до цього вже зараз треба готуватися.

Світ розуміє, що Росія становить серйозну загрозу, якій має протидіяти демократія. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, додавши, що заяви деяких західних політиків тільки шкодять тому, як люди сприймають демократичний стиль управління.

До теми Вирішальний 2024․ Все про вибори в США, чи допустять Трампа та що таке супервівторок

Байден готовий відповісти Росії

Зараз весь світ дивиться на Україну як на своєрідний полігон для зброї, технологій, розвідки, просування своїх ідеологічних цілей та загалом просування демократії, а не авторитаризму. У цьому контексті не можна забувати про український народ, який посеред усіх цих викликів має продовжувати вірити, що демократія – це те, що найкраще відповідає його запитам і потребам.

Деякі заяви західних політиків навіть шкодять тому, як бачать демократію у світі. Вони показують, що демократія нібито слабка, нерішуча та не може дати швидку відповідь на проблеми. Наприклад, коли одні західні політики говорить про те, що треба посилати війська в Україну, інші це категорично відкидають, бо бояться негативної реакції.

Те, що зараз у Білому домі перебуває президент Джо Байден, означає, що на можливу атаку в бік НАТО точно буде негайна реакція. Вона не залежить від Конгресу, бо він контролює бюджет, але не війська. Це політичне рішення залишається за Головнокомандувачем, а Байден не побоїться його прийняти,

– сказав Юрій Рашкін.

Світ має бути готовий до перемоги Трампа

Президент США щодня показує, що розуміє відповідальність, яка нього покладена. Він не використовує ядерну риторику так, як це робить Владімір Путін. Це свідчить про високий рівень відповідальності.

До листопада 2024 року (місяць виборів у США – 24 Канал) ще є час, щоб підготуватися і вибрати стратегію на випадок перемоги Дональда Трампа. Адже демократія означає непередбачуваність,

– зауважив Рашкін.

Він додав, що найкращий спосіб перемогти на виборах – це знайти для себе слабкого, неприємного та непривабливого опонента. В США ця ідея дуже популярна, а політики навіть вкладають гроші у найслабшого кандидата, щоб зробити з нього свого головного суперника.

У ситуації з виборами ми розуміємо, що Трамп буде дуже близький до влади, але у нього за плечима багато "вантажу". Байден це також знає. Але навіть якщо Трамп виграє, то все одно є час, щоб підготуватися до загрози з боку Путіна.

Також не варто відкидати варіант, що Байден виграє. Тоді світ має ще 4 роки. Цей час Путін просто втратить, адже Білий дім об'єднуватиме союзників проти Росії у різних сферах. Після другої каденції Байдена світ буде ще сильнішим, ніж є зараз,

– зауважив громадський і політичний діяч зі США.

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