Трамп готується до виборів, а Путін грає на його боці: що це означає для України

Гуманітарна місія в Олешках за участю оточення Меланії Трамп стала не лише приводом говорити про порятунок цивільних, а й інструментом політичного піару Білого дому. За організацією цієї акції стоять люди з медійної та розважальної сфери, а її висвітлення отримало консервативне американське медіа.

Гуманітарна місія в Олешках за участю оточення Меланії Трамп стала не лише приводом говорити про порятунок цивільних, а й інструментом політичного піару Білого дому. За організацією цієї акції стоять люди з медійної та розважальної сфери, а її висвітлення отримало консервативне американське медіа. Водночас Росія продовжує атакувати українські міста, а Дональд Трамп наближається до проміжних виборів із серйозними внутрішньополітичними проблемами.

Політична аналітикиня, членкиня Європейської мережі лідерів у Великій Британії Олександра Філіпенко в інтерв'ю 24 Каналу пояснила, чому гуманітарна місія в Олешках нагадує постановку з голлівудського фільму, як родина Трампа намагається використати її для зміцнення власного іміджу та навіщо Кремль підіграє американському президенту. Також експертка оцінила, як результати виборів до Конгресу США можуть змінити політику Вашингтона щодо України та чи збережеться інтерес Трампа до переговорів після голосування.

Режисура замість дипломатії: феномен Марка Бекмана

Гучне "припинення вогню" в Олешках, яке подається як велика гуманітарна перемога, має всі ознаки ретельно спланованої піар-кампанії. Головною дійовою особою з американського боку виступає не професійний дипломат чи представник Держдепартаменту, а Марк Бекман – людина, що відповідає за медійну підтримку Меланії Трамп. Бекман спеціалізується на маркетингу, сфері моди та розваг, а також є продюсером фільмів про дружину 47-го президента США.

Політологиня Олександра Філіпенко проводить пряму паралель між цими подіями та культовим фільмом "Хвіст виляє собакою" (Wag the Dog), де шоумени конструюють віртуальну війну для порятунку рейтингу президента.

Цей крок має чіткий політичний підтекст. На тлі численних претензій до оточення Трампа, родина намагається продемонструвати власну ефективність. Меседж кампанії простий: саме сім'я Трампа, а не бюрократичний апарат, здатна вирішувати складні міжнародні кризи та рятувати людей.

"Очі Трампа": чому монополію на висвітлення отримав Newsmax

Присутність в Олешках журналістів консервативного телеканалу Newsmax є ще одним доказом політичної природи цієї місії. Якби йшлося про класичну гуманітарну операцію, логічною була б присутність провідних світових медіа – New York Times, Washington Post чи CNN. Натомість ексклюзив отримав канал, створений другом Дональда Трампа.

З одного боку, це реверанс лояльному медіа, яке тепер цитуватимуть усі світові агентства. З іншого – це безпосередні "очі Трампа" на місці подій. Попри публічні компліменти на адресу Владіміра Путіна, Трамп як прагматичний бізнесмен не може повністю довіряти російським наративам, особливо пам'ятаючи про звірства армії РФ у Бучі. Відправка лояльних міжнародних журналістів дозволяє контролювати картинку та мати власне, незалежне від ліберальних медіа чи російської пропаганди, джерело інформації.

Передвиборчий подарунок Путіна та кривава реальність

Організація коридору з Олешок була б неможливою без прямої згоди Москви. Це свідчить про те, що Кремль свідомо підігрує Дональду Трампу напередодні виборів, створюючи йому імідж миротворця. Проте реальні дії Росії повністю нівелюють гуманітарний пафос цієї операції. Адже паралельно з "перемир'ям" на Херсонщині, російські війська завдають жорстоких ударів по інших регіонах України.

Важливо! Перемога демократів на виборах 2026 року дозволить Конгресу відновити допомогу Україні в обхід вето Дональда Трампа. Нова більшість планує посилити тиск на Білий дім, заблокувати торгівлю російським пальним та законодавчо зобов'язати адміністрацію президента впроваджувати жорсткіші санкції проти Росії.

Атака безпілотника на залізничну станцію в Дніпрі, де люди фізично не могли втекти з перону (14 загиблих), удари по Сумах, загибель підлітків у Чернігові та балістичні обстріли Києва доводять: Росія не зацікавлена у збереженні життів.

"Перемир'я" в Олешках – це лише локальна ширма, за якою ховається незмінна тактика терору. Заяви помічника Путіна Юрія Ушакова про те, що Україна нібито порушує "енергетичне перемир'я", атакуючи російські НПЗ, лише підтверджують маніпулятивний характер домовленостей.

Існує висока ймовірність, що після виборів 3 листопада і Трамп, і Путін втратять інтерес до подальших зустрічей, використавши українські удари у відповідь як формальний привід для скасування переговорів.

Токсичність Трампа та тихий саботаж Конгресу

Потреба у яскравих зовнішньополітичних перемогах продиктована катастрофічною ситуацією Трампа на внутрішній арені. Його рейтинг настільки низький, що кандидати від Республіканської партії масово уникають спільних виступів, прибирають його ім'я з агітаційних матеріалів та намагаються не асоціюватися з рухом MAGA.

Демократи ж, навпаки, витрачають власні бюджети на рекламу, де нагадують виборцям про зв'язки їхніх опонентів-республіканців із Трампом.

Більше того, американська система стримувань і противаг продовжує працювати. Конгресмени методично тиснуть на приватні компанії, банки та власників портів, вимагаючи зберігати документацію щодо сумнівних угод адміністрації.

Цей тиск не є прямим терором, але перспектива майбутніх розслідувань змушує великий бізнес затягувати виконання рішень Білого дому, консультуючись із юристами та перенаправляючи танкери до інших країн.

Що чекає на Україну після виборів

Після завершення виборчого циклу інтерес Дональда Трампа до України може різко впасти. Єдиним стимулом для нього залишатиметься власне его та марнославство. Якщо Трамп побачить можливість організувати гучний саміт, де він стоятиме в центрі між Володимиром Зеленським та Володимир Путіним, підписуючи історичну угоду, він може продовжити активність заради статусу "людини, яка зупинила війну в Європі".

Однак варто враховувати реальні пріоритети американського суспільства. За даними Pew Research, зовнішня політика перебуває лише на 9 – 10 місці серед інтересів виборців. Головними темами залишаються економіка (84%), майбутнє демократії та загроза корупції (73%), охорона здоров'я, освіта та імміграція. Показово, що 73% американців стурбовані майбутнім демократії саме в контексті дій Трампа.

Тому новий склад Конгресу, який запрацює з 3 січня, зосередиться на внутрішніх розслідуваннях та економічних питаннях, залишаючи український кейс на периферії, якщо він не приноситиме швидких політичних дивідендів.

Політична аналітикиня про політику Трампа та маніпуляції Путіна: відео