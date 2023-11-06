Говорить лише те, що йому подобається: які ризики того, що Трамп може стати президентом США

Наступного року у США мають відбутися президентські вибори. Одні з головних конкурентів – чинний очільник країни Джо Байден та Дональд Трамп, який останній час намагається активно виступати на політичній арені.

Останні опитування свідчать, що 5 із 6 основних штатів наразі підтримують Трампа. Але тут є певний нюанс. Про нього 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Шанси Трампа

Раніше Дональд Трамп заявляв, що може за 24 години припинити війну. Натомість Володимир Зеленський запросив його в Україну і зазначив, що йому треба 24 хвилини аби пояснити, що Трамп не зможе цього зробити.

"Є сумніви, що Трамп приїде в Україну. Це не вкладається в його агресивно-популістський образ. Він говорить те, що йому подобається. Він пропонує швидкі рішення: "Я б за 24 години закінчив війну". Але як саме? Він хотів віддати Путіну те, що той окупував і все", – пояснив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про шанси Дональда Трампа на виборах: дивитись відео

Утім, опитування, яке було нещодавно проведене, демонструє невтішні цифри. У 5 із 6 ключових штатів Байден програє Трампу з різницею від 3 до 10%.

Результати опитування у штатах / Скриншот з відео

"Тенденція щодо опитування – там був фокус зроблений на економічний показник. А так завжди буває, коли в США люди вважають, що ці погано справилися, хай республіканці доведуть, що можуть", – пояснив Тизенгаузен.

За його словами, наразі ключова проблема Байдена – вік. Хоча Трамп усього на декілька років молодший за нього, але виглядає більш жваво в очах потенційних виборців.

Близько 70% вважають, що він (Байден – 24 Канал) вже у дуже поважному віці. Але це не передвиборча соціологія. Це базові опитування. До того ж над Трампом ще не було суду, де йому можуть дати реальний термін,

– додав політтехнолог.

Нагадаємо, наприкінці вересня суд у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа відповідальним у цивільній справі щодо шахрайства. А раніше його підозрювали у перебільшенні статків на мільярди доларів за 1 рік.

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