"Пес Путіна" чи фаворит інтелігенції: що вирішать вибори в Угорщині для Європи та України

В Угорщині вже завтра, 12 квітня, відбудуться парламентські вибори, які можуть кардинально змінити політичний баланс у країні та вплинути на відносини Будапешта з ЄС, Україною та Росією.

Головна інтрига – чи зможе чинний прем’єр Віктор Орбан втримати владу після багатьох років правління чи ж опозиційна "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здійснить політичний прорив і перехопить ініціативу. Шанси обох кандидатів для 24 Каналу оцінили політичні експерти та спрогнозували, до яких підступних дій може вдатися Орбан, аби вихопити владу.

Дивіться також Без Кремля не обійшлося: як Telegram став інкубатором пропаганди Орбана напередодні виборів

Які позиції Орбана перед виборами

Теперішня економічна та політична ситуація в Угорщині є наслідком курсу самого Орбана, який суттєво послабив позиції країни навіть у межах Євросоюзу та зробив її залежною від зовнішніх гравців, зокрема Ірану та Росії.

Неочікуваним стало те, що Дональд Трамп відкрито закликав угорців голосувати за Орбана, назвавши його "справжнім другом" і надавши йому "повну та беззастережну підтримку" на виборах. Крім того, американський лідер пообіцяв економічну підтримку Будапешту у разі переобрання чинного прем'єра, заявивши про готовність використати "всю економічну міць США" для зміцнення угорської економіки.

Політолог Микола Давидюк доволі різко оцінює як політику Віктора Орбана, так і його підтримку з боку Дональда Трампа напередодні виборів.

Давидюк також критично ставиться до заяв про можливі інвестиції з боку США, вважаючи їх частиною передвиборчої риторики без реального підґрунтя.

Я думаю, що ця заява смішна. Мовляв, ми укріпимо вашу економіку, ми в неї будемо інвестувати. Щось не видно було, що попередні роки інвестували, а тут у день тиші вирішили багато інвестувати… Але Європа мільярди не дала, Росія мільярди не дала, Штати мільярди не дали… Чи прийде туди хоч долар? Ні, не прийде,

– зазначив експерт.

Та експерт переконаний, що навіть можливі спроби втручання чи фальсифікацій не змінять загальної картини: позиції Орбана суттєво ослабли, а запит на зміни в угорському суспільстві вже сформувався.

Давидюк вважає, що Орбан зазнає відчутної поразки на виборах, попри можливі спроби вплинути на результати. Останні соціологічні дані, які вже не можна оприлюднювати через день тиші, свідчать про серйозну перевагу опозиції, що здатна здобути близько 50% і сформувати більшість.

Орбан програє відчутно вибори... Сьогодні день тиші. Але 50% опозиції бере тотальну більшість. Орбан не добирає 15% навіть до половини рейтингу. Тому є розрахунок, що російські політтехнологи не зможуть підправити відсоток,

– зазначив Давидюк.

За його словами, якщо розрив між реальними та офіційними результатами буде суттєвий, Європа може не визнати такі вибори. Крім того, політолог критично оцінює сам стиль ведення кампанії Орбана, називаючи його застарілим і таким, що ґрунтується на примітивних політичних технологіях 90-х років – із пошуком ворогів, маніпуляціями та інформаційним тиском у закритому медіапросторі.

Цікаво, що російська влада припускає, що партія Орбана "Фідес" може зазнати поразки на парламентських виборах. За даними джерел, наближених до політичного блоку адміністрації російського диктатора Володимира Путіна, у Москві поступово змінюють оцінки щодо шансів Орбана втримати владу. Якщо раніше там розраховували на перемогу як за партійними списками, так і в мажоритарних округах, то сьогодні допускають і сценарій поразки.

Навіть якщо Орбану намалюють більшість, переконаний Давидюк, він все одно програв. Його розтоптали. Сіярто повинен піти в відставку. Орбан надщерблена посудина на столі угорської політики. Усі ці зливи, що відбулися, показали його ницість, низькість, лицемірність, корумпованість і роботу на терористичні режими.

Путін продемонстрував, що це його пес. І угорці дуже сильно відкинуть себе ще назад у минуле та в обійми Росії, якщо за нього знов проголосують,

– резюмував Давидюк.

Які ігри веде Орбан перед виборами: дивитись відео

Чи є шанси в Мадяра перемогти на виборах?

Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа вважає, що опозиційна партія "Тиса" має реальні шанси на перемогу на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня, оскільки політичні настрої в країні поступово змінюються на її користь.

За його словами, підтримка "Тиси" зростає насамперед у великих містах, серед молоді та інтелігенції, тоді як чинна влада тримається переважно на електораті в малих населених пунктах. Він наголошує, що в суспільстві формується запит на зміну політичного курсу та оновлення влади.

Понад 80% угорців, з якими я спілкуюсь, вважають, що "Тиса" повинна перемогти. Молодь, інтелігенція, великі міста, малі міста переходять на сторону опозиції,

– зазначив Томпа.

Він також переконаний, що без адміністративного ресурсу та зовнішньої підтримки чинний прем'єр Віктор Орбан має обмежені шанси утримати владу, а ризики маніпуляцій під час голосування залишаються високими.

Наразі ризик фальсифікації виборів в країні дуже високий. Уже є повідомлення про підкуп бідняків, безхатьків та ромської громади,

– наголосив експерт.

Він також звернув увагу на загальну напругу в суспільстві, де вибори сприймаються як критичний момент для майбутнього країни, а будь-які порушення можуть спровокувати масові протести та політичну кризу.

Як в Угорщині налаштовані перед виборами: дивитись відео

Шанс на перезавантаження відносин з Україною?

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що результати виборів в Угорщині мають важливе значення для України, хоча сама політична боротьба в цій країні залишається складною та не до кінця прогнозованою.

Перемога партії "Тиса" відкриває можливість для перезавантаження українсько-угорських відносин і розблокування важливих рішень для Києва. Водночас внутрішні трансформації угорської політичної системи, яку роками вибудовував Віктор Орбан, не є ключовим питанням для України.

Нам, звісно, не треба перемога Орбана, давайте відверто скажемо. Принаймні з "Тисою" в нас є можливість почати вибудовувати нові українсько-угорські стосунки з нуля. І це важлива дуже історія, це потрібна історія, і ми цій історії повинні приділяти значну увагу,

– наголосив експерт.

Втім він підкреслює, що навіть у разі поразки чинний прем’єр навряд чи легко відмовиться від влади, і політичне протистояння може затягнутися.

Я не думаю, що там швидко закінчаться вибори, бо Орбан, судячи з усього, збирається за них хапатися руками, ногами, зубами й чим тільки можна прив'язувати, приклеювати себе до цього стільця, тому що він, очевидно, нікуди виходити не хоче та владу віддавати теж не хоче,

– зазначив Рейтерович.

Попри це, експерт вважає, що навіть з огляду на неоднозначну риторику нових політичних сил Україна матиме шанс вибудувати більш прагматичні та взаємовигідні відносини з Будапештом.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не втручається у внутрішньополітичні процеси Угорщини, зокрема в парламентські вибори, які відбуваються в країні. За його словами, це виключно питання угорського суспільства і його власного вибору, тоді як Київ не має жодного стосунку до перебігу голосування.

Що вибори в Угорщині означатимуть для України: дивитись відео

Останні заяви Віктора Орбана щодо України