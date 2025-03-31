Є конкретна причина: політолог пояснив, чому підготовка до виборів зараз – нормальний процес

Видання The Economist повідомило, що буцімто український лідер Володимир Зеленський доручив підготувати проведення виборів після припинення бойових дій. В Офісі Президента у відповідь на цю інформацію заявили, що наради, де б обговорювались ці питання, не було.

Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу наголосив, що в статті чітко сказано, що ніхто не збирається проводити вибори під час війни. Зрозуміло, що це буде зроблено лише тоді, якщо буде скасований правовий режим воєнного стану.

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Що спостерігається у поведінці політиків?

В першу чергу треба думати про оборону України, але водночас президент Володимир Зеленський, як зауважив політолог, залишається політиком, як і представники різних політичних партій, які сьогодні є в Україні. Вони, на думку Рейтеровича, не можуть не думати про певні політичні процеси. Не кажучи вже про те, що партнери України регулярно говорять про те, щоб наша держава була готова до виборів і що їх доведеться проводити.

Це очевидний факт. Демократія без виборів жити не може. Вибори – це не єдина умова існування демократії, але вона дуже важлива, особливо коли з об'єктивних причин в Україні затягується термін перебування при владі чинного президента країни або Верховної Ради,

– озвучив Рейтерович.

У тому, що до виборів в Україні вже зараз можуть готуватися – нічого поганого політолог не вбачає. Якщо подивитися на ті процеси, які відбувають в країні, то, зі слів Рейтеровича, видно, що багато політичних сил, в тому числі провладна політсила і президент, думають про вибори й роблять певні кроки в контексті підготовки до них.

"Це помітна історія. Достатньо просто подивитися на активізацію в соцмережах деяких політиків та партій, як вони працюють в регіонах, відновлюють партійну мережу, яка значною мірою або була зруйнована після початку повномасштабного вторгнення, або перебувала в замороженому стані", – наголосив політолог.

Зараз ці процеси активізувалися, при чому це спостерігається, зі слів Рейтеровича, вже, як мінімум, протягом пів року. В ОПУ, на його думку, сьогодні розглядають різні сценарії того, як можна провести вибори й скільки часу вони займуть, тому спростовувати цю інформацію, за переконанням політолога, немає сенсу.

Які є 2 сценарії того як будуть проводитись вибори?

Політолог поділився, що деякі нардепи, з якими він спілкувався, пояснили, що вважають, що питання виборів порушувати на рівні парламенту зараз не можна, тому що почнеться партійна боротьба і суспільство ще гірше почне думати про парламент, що, мовляв, у країні війна, а політики думками зосереджені на виборах.

Я не бачу в цьому нічого поганого, бо є конкретна причина. Вона полягає у тому, що в Україні в будь-якому випадку треба буде вносити зміни в законодавство щодо організації повоєнних виборів,

– пояснив Рейтерович.

Україна, як зауважив політолог, раніше не мала досвіду організації таких великих виборів (президентських і парламентських) в країні після широкомасштабної війни. Вибори, які проводились раніше – передбачали іншу ситуацію, хоча війна тоді вже була, але вона зосереджувалась на території двох областей, Донецької та Луганської, а також у Криму.

"Виклики, які стояли тоді перед Україною, були на порядок менші. Зараз їх в рази більше. За кордоном перебуває 6 мільйонів українських громадян, не всі з них є виборцями, бо серед них багато неповнолітніх, але з них, як мінімум, 2,5 мільйона мають право голосу", – зазначив Рейтерович.

Політолог переконаний, що підготуватися до проведення виборів потрібно вже зараз, аби потім була змога організувати їх належним чином. Він озвучив, що є 2 сценарії перебігу подій. Перший: коли влада взагалі не поспішатиме цим займатися, прагнучи дочекатися завершення воєнного стану. Потім вона дуже довго прийматиме нове законодавство, вносячи зміни, готуватиметься до виборів і за пів року їх проведе.

The Economist пише про другий сценарій: коли буде розіграна швидко карта виборів. Як тільки буде досягнуте перемир'я, відразу буде запущена процедура і за 90 днів пройдуть вибори,

– озвучив Рейтерович.

Політолог вважає, що з боку української влади було б правильніше на офіційному рівні публічно заявити, що в парламенті створена група, яка повинна займатися організацією повоєнних виборів, а така дійсно створена. Вона, на думку Рейтеровича, має ухвалювати всі необхідні рішення вже сьогодні.

Україна має мати всі готові документи, а вже потім, як тільки з'явиться можливість для перемир'я, виборчу процедуру можна буде запустити,

– підсумував Рейтерович.

Нагадаємо, що голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що в Україні вже готують закон про проведення повоєнних виборів. Зараз у ЦВК опрацьовують пропозиції стосовно цього закону. Вони будуть подані до Верховної Ради.