Вибори під час війни: у Зеленського назвали 4 умови, за яких вони можуть відбутися

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що президентські вибори в Україні можуть відбутися. Однак для цього потрібно виконати чотири умови.

Крім того, він також наголосив і на підтримці з боку міжнародних партнерів. Саме вони, за словами Єрмака, є ключовим елементом у виконанні всіх чотирьох пунктів.

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Єрмак назвав 4 умови, які треба для проведення виборів

Андрій Єрмак зауважив, що жодних розмов, які можна було б сприймати як підштовхування до виборів, він наразі не чув. Водночас він керується словами нашого президента, який сказав, що не тримається за владу і готовий провести вибори у будь-який час.

Водночас глава ОП наголосив, що у Зеленського є чотири важливі пункти, за якими вибори у нашій країні можуть відбутися під час війни.

Єрмак назвав такі пункти:

щоб вибори були визнані світом як демократичні;

щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, зміг проголосувати;

щоб кожен, хто тимчасово виїхав, зміг висловити свою думку.

Як це забезпечити сьогодні, відповісти не може ніхто,

– підкреслив він.

Окремим пунктом Єрмак виділив також той факт, що глава держави "не збирається використовувати гроші країни, яких не вистачає для зброї, для підтримання економіки, сплати пенсій чи соціальної сфери – на вибори".

За словами Єрмака ці кошти потрібні Україні для перемоги. Однак він зауважив, що якщо міжнародні партнери нашої держави готові допомогти розв'язати всі чотири питання, то влада в особі президента готова провести вибори.

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