Вибори на Донбасі: коли відбудуться і які наслідки для України

Проведення виборів в ОРДЛО – дилема, яку українська влада намагається вирішити кілька років. Це один із важливих етапів, згідно мінських угод, для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Коли і на яких умовах можуть бути проведені вибори в ОРДЛО, до яких поступок готові в Україні і Росії, – в матеріалі 24 каналу.

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У питанні виборів в ОРДЛО м’яч на полі України

Представник в Kyivstratpro Тарас Семенюк відзначає: після нормандської зустрічі Україна намагається перехопити ініціативу і диктувати свій порядок денний врегулювання конфлікту на Донбасі та проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Щоб цього не робив Кремль.

М’яч на полі України. Київ має вирішити, що робити з виборами в ОРДЛО. Наразі немає гарантій, що Росія виведе війська, а бойовики складуть зброю. Це не буде демократичним волевиявленням, а вибори під страхом. І призведе до легітимізації окупаційної влади в ОРДЛО,

– говорить Тарас Семенюк.

Як розповідає 24 каналу заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзвідзінський, найбільш імовірно, що вибори в ОРДЛО відбудуться одночасно із загальноукраїнськими – у жовтні 2020 року. Про такий сценарій нещодавно в грудні 2019 року заявив президент Володимир Зеленський.



Зеленський після нормандськох зустрічі хоче перехопити в Росії ініціативу / Фото Getty

Утім, за його словами, головна проблема в алгоритмі проведення. Керівники окупаційних адміністрацій заявили, що вибори можливі за умови дотримання положень мінських угод. Тобто спочатку вибори, а потім відновлення контролю України над кордоном. Київ хоче виведення російських збройних сил з ОРДЛО і доступу до кордону. Лише потім вибори.

Забезпечити дотримання українського законодавства в ОРДЛО неможливо. Складно уявити, що на дільницях будуть представники української поліції, тим більше державний прапор. Як зараз вирішити цю дилему? Немає конкретної відповіді. У команді Зеленського йде пошук,

– говорить Владислав Дзівідзінський.

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Політолог Сергій Постоловський також вважає, що місцеві вибори в ОРДЛО відбудуться восени 2020 року. Це, на його думку, вирішуватиметься під час зустрічі нормандської четвірки навесні, якщо вона відбудеться. Експерт теж наголошує: Кремлю вигідний саме такий алгоритм: вибори, а потім доступ України до кордону.

Згідно прописаних у Мінську-2 положень, вибори в ОРДЛО – пункт №4. А відновлення Україною контролю за кордоном – аж №9. Політика поперед безпеки. Україна наполягає на першочерговості безпекової складової,

– вважає Сергій Постоловський.

Україна може не визнати вибори в ОРДЛО

На переконання Владислава Дзівідзінського, сумнівно, що якась зі сторін поступиться в питанні алгоритму проведення виборів в ОРДЛО.

Принципова позиція України: вибори на окупованому Донбасі згідно нашого законодавства. Якщо цього не буде, то теоретично вибори можуть відбутися разом із загальноукраїнськими. Але навряд чи їх визнає Україна,

– зауважує Дзівідзінський.



Вибори не за українськими законами Київ не визнає / Фото Getty

Сергій Постоловський вважає, що до наступної зустрічі в нормандському форматі ситуація на Донбасі, зокрема щодо проведення місцевих виборів в ОРДЛО, не зміниться. До того ж, після проведення цих виборів наступні – до Верховної Ради. Тобто представники сепаратистів потраплять в український парламент.

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На думку Тараса Семенюка, знайти вихід непросто. В Офісі президента хочуть, щоб до кінця 2020 року питання з виборами на Донбасі було вирішено.

"Україна має робити певні кроки. Це питання нашого прогресу. Інакше Росія заявить, що ми не зацікавлені", – вважає Семенюк.

Мінськ-3 або миротворці ООН?

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild заявив, що незаконні формування на Сході України не можуть взяти участь у виборах. Крім того, якщо в 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори, то Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам.

На думку спостерігачів, Росія не погодиться на переформатування вигідних для неї мінських угод. За словами Постоловського, вихід України з мінського процесу може викликати в Європи незадоволення. На мінському процесі тримається весь переговорний процес по Донбасу.



Яке майбутнє має бути в окупованих територій / Фото: інфографіка 24 канал

Владислав Дзівідзінський вважає: якщо вибори в ОРДЛО не визнають в Україні або вони не відбудуться, є запасний варіант.

Україна до кінця 2020 року може підняти питання введення миротворчої місії ООН у будь-якому форматі. Єдине, що може завадити: відсутність фінансування. Успішних повномасштабних місій ООН за останні роки не було. Тому процес може затягнутися,

– зазначає Дзівідзінський.

За його словами, якщо не буде ні успішних виборів в ОРДЛО, ні миротворчої місії, то Зеленський може піти на проведення всеукраїнського референдуму стосовно оптимальних шляхів вирішення збройного конфлікту.

Владислав Дзівідзінський додає: єдине, чим Росія може поступитися – відмовитися від внесення Україною змін до Конституції. Що закладено ще в перших мінських угодах: регіон з повною автономією, правом вето і блокування рішень на зовнішній арені.

"Не варто чекати миру раніше, ніж на початку 2021 року. Росії не потрібна стабільна Україна. А ОРДЛО Москва вважає завойованим і контрольованим. Якщо вибори не відбудуться, то конфлікт далі продовжуватиметься за придністровським сценарієм", – говорить Дзівідзінський.