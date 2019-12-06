Вибори на Донбасі мають пройти одночасно з виборами по всій Україні, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі одночасно з виборами на всій території України – восени 2020 року.

Таку заяву глава держави зробив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

Важливо: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

Це правда. Саме відчуття того, що ми одна країна і там зараз наші люди, повинне починатися навіть з цього моменту (одночасних виборів, – 24 канал). Здавалось би, що це дрібниця. Але я не вважаю це дрібницею. Місцеві вибори проводяться одночасно за законом Укоаїни по всій території України. Так, це наша ідея,

– наголосив Зеленський.

Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.

Влада наполягає, що до проведення виборів в ОРДЛО Україна має повністю взяти під контроль українсько-російський кордон, який зараз контролюють окупанти РФ. Зауважимо, у мінських угодах йдеться, що спочатку мають пройти місцеві вибори, а тоді лиш Україна має отримати контроль над кордоном.

За словами президента, він не готовий зараз заявляти, що хоче змінити цей пункт мінських домовленостей. Такі слова можуть негативно вплинути на зустріч у нормандському форматі.

"Я не готовий зараз відповісти вам "Так" на це питання. Чому? Тому що зараз хтось може просто зірвати зустріч у нормандському форматі. І я не готовий ризикувати можливістю цієї важливої для України зустрічі", – пояснив президент.

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Проте, Зеленський підтвердив, що буде піднімати питання контролю над українсько-російським кордоном на зустрічі з лідерами нормансдької четвірки.

Я точно буду говорити про кордон. Скажу вам чесно, у нас інший план щодо кордону: яким чином це передається та яким чином і коли Україна контролює кордон з Росією,

– додав глава держави.

Як можуть пройти вибори на Донбасі?

Українська сторона 1 жовтня погодилась у Мінську на формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме цей документ визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.