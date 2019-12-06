Вибори на Донбасі мають пройти одночасно з виборами по всій Україні, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі одночасно з виборами на всій території України – восени 2020 року.
Таку заяву глава держави зробив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".
Важливо: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі
Це правда. Саме відчуття того, що ми одна країна і там зараз наші люди, повинне починатися навіть з цього моменту (одночасних виборів, – 24 канал). Здавалось би, що це дрібниця. Але я не вважаю це дрібницею. Місцеві вибори проводяться одночасно за законом Укоаїни по всій території України. Так, це наша ідея,
– наголосив Зеленський.
Чергові місцеві вибори в Україні повинні були б відбутися 25 жовтня 2020 року. Згідно з наразі чинним законодавством на місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.
Влада наполягає, що до проведення виборів в ОРДЛО Україна має повністю взяти під контроль українсько-російський кордон, який зараз контролюють окупанти РФ. Зауважимо, у мінських угодах йдеться, що спочатку мають пройти місцеві вибори, а тоді лиш Україна має отримати контроль над кордоном.
За словами президента, він не готовий зараз заявляти, що хоче змінити цей пункт мінських домовленостей. Такі слова можуть негативно вплинути на зустріч у нормандському форматі.
"Я не готовий зараз відповісти вам "Так" на це питання. Чому? Тому що зараз хтось може просто зірвати зустріч у нормандському форматі. І я не готовий ризикувати можливістю цієї важливої для України зустрічі", – пояснив президент.
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Проте, Зеленський підтвердив, що буде піднімати питання контролю над українсько-російським кордоном на зустрічі з лідерами нормансдької четвірки.
Я точно буду говорити про кордон. Скажу вам чесно, у нас інший план щодо кордону: яким чином це передається та яким чином і коли Україна контролює кордон з Росією,
– додав глава держави.
Як можуть пройти вибори на Донбасі?
Українська сторона 1 жовтня погодилась у Мінську на формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме цей документ визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.
- Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
- Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись відповідно до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
- Україна наполягає, що вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль Києва.