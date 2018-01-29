Вибори у Росії відбуваються зараз, але вибирають не 140 мільйонів росіян, а силовики у закритих резиденціях, – Піонтковський

На думку російського політолога та публіциста Андрія Піонтковського, після того як у США пригрозили розширити санкційний список проти Росії, у переліку якого мають бути опубліковані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна осіб, у самій Росії може відбутися "палацовий переворот".

"Мені здається, ті протиріччя, про які ми сьогодні говорили: трильйон доларів і ультиматум США, конфлікт силовиків і Кадирова, – не дозволять тому процесу, який у нас в країні називається виборами, пройти гладко. Адже вибори будуть не 18 березня, вони проходять у цю годину в закритих резиденціях, де силовики вирішують долю – і свою, і Путіна", – заявив Піонтковський на каналі "112 Україна", пише "Гордон".

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При цьому, на думку Піонтковського, самі вибори 18 березня у Росії можуть не відбутися.

Я ще раз наполягаю на своєму формулюванні: слово "вибори" умовне. Вибори йдуть зараз. Результатів ми поки не знаємо. Але вибирають не 140 мільйонів росіян, а 140 тих джентльменів, чиї активи в Америці знаходяться в підвішеному стані,

– заявив Піонтковський.

Нагадаємо, 29 січня США мають опублікувати оновлений список осіб, проти яких вводяться санкції. Протягом 180 днів з моменту його публікації, активи осіб, які є в цьому переліку, можуть бути заморожені на території Сполучених Штатів. За попередніми даними, у цьому переліку особи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Ці активи оцінюються у 1,2 трильйона доларів.