У Києві затримали керівника підприємства, на якому напередодні прогримів вибух

Поліцейські у Києві затримали керуючого виробництвом, де раніше стався вибух. Внаслідок трагедії у Дарницькому районі загинули четверо людей, а ще 5 – отримали травми.

Там, за попередніми даними, у виробничому приміщення вибухнув газовий балон.

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Поліцейські з'ясували, що виконуючий обов'язки керуючого підприємством, 65-річний чоловік, порушив правила безпеки на виробництві, внаслідок чого стався вибух. Підозрюваного затримали і наразі з ним працюють слідчі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 272 про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.

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9 лютого, приблизно о 15:40 в одноповерховому приміщенні колишнього заводу прогримів вибух із подальшим руйнуванням будівлі. Внаслідок цього 4 працівники загинули, а ще п'ятеро осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували у лікарню.

На місце події одразу ж прибули рятувальники. Там працювало приблизно 100 людей особового складу ДСНС. Людей діставали з-під завалів.

У Києві затримали керівника підприємства, де прогримів вибух / Фото поліції Києва

Додамо, що через російські обстріли та нестабільну ситуацію зі світлом українці змушені використовувати газові балони. Інколи це завершується трагічно. До прикладу: