Вибух газу у Львові: поліція відкрила кримінальне провадження
Джерело:Нацполіція
Поліцейські розслідують вибух газу у Львові. На жаль, внаслідок події загинули 3 людини. Ще кілька поранених перебувають у лікарні.
Правоохоронці розпочали відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування.
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У гаражі приватного будинку вибухнув газ
У Нацполіції повідомили, що ввечері 23 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Княгині Ольги стався вибух.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліціянти. Як встановили правоохоронці, вибухнув газ в гаражному приміщенні приватного будинку, внаслідок чого його частина була зруйнована.
Під завалами загинули 3 людини
Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла трьох львів'ян: 82-річної жінки та чоловіків віком 37 і 75 років. Окрім того, семирічний хлопчик, 11-річна дівчинка та 74-річний чоловік зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медичних закладів.
Подробиці трагічної події
- О 20:48 у Львові на вулиці Княгині Ольги пролунав вибух. Він зруйнував стіну й спалахнула пожежа.
- На місце події відправили 53 рятувальників та 12 одиниць техніки.
- Відразу ж стало відомо, що під завалами можуть залишатися люди. Впродовж кількох годин надзвичайники дістали тіла трьох жертв.
- За попередніми даними, причиною трагедії став вибух газоповітряної суміші у гаражі.