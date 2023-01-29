Наслідки будуть, – в Ірані погрожують Ізраїлю відповіддю на спецоперацію

В Ірані пригрозили відповіддю Ізраїлю після того, як іранські військові об'єкти були атаковані дронами. В Ірані звинуватили в атаці уряд прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Погрози пролунали від радника ядерної команди Ірану Мохаммад Маранді, який опублікував відповідний допис у твітері. Він заявив, що вибухи в Ірані не залишаться без наслідків.

Дізнайтесь більше Стрілянина, вибухи, заворушення і навіть землетрус: що зараз відбувається в Ірані

Ізраїлю погрожують наслідками

"Невдалий тиждень для режиму апартеїду ні вдома, ні за кордоном", – написав Маранді.

Радник ядерної команди Ірану звинуватив в ударі уряд прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, а також західних союзників.

Однак, незважаючи на те, що Нетаньяху та його підтримувані Заходом союзники-терористи в Північному Іраку зазнали невдачі, наслідки будуть. Їм обом потрібно навчитися, що покарання також приходить після невдачі,

– підкреслив він.

Що відомо про вибухи в Ірані