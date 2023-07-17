Чергова слабкість Путіна, – політолог про важливість удару по Кримському мосту

Удари по Кримському мосту, які призвели до його значного пошкодження та вплинули на логістику росіян в тимчасово окупованому Кримі та на фронті, це чергова поразка Росії.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Попри ядерні погрози Росії, використання теми продовольства та інші її спроби натиснути на світову спільноту, їй не вдається змінити ставлення до себе.

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Путін пропустив "удар"

Він зазначив, що у світі доволі скупо коментують вибухи на Кримському мосту. Зокрема Реджеп Ердоган наголосив, що ця подія не вплине на можливі домовленості по зерновій угоді. Проте основна позиція світової спільноти буде продемонстрована на засіданні Радбезу ООН.

"Бавовна" на Кримському мосту – це чергова слабкість Путіна. Він пропустив "удар". І це вже раз у восьмий чи дев'ятий, коли російський диктатор стає "хлопчиком для биття",

– зазначив політолог.

Політолог оцінив наслідки для Путіна "бавовни" на Кримському мосту: дивіться відео

Останні події в Росії та реакція на них Путіна показує, що його переобрання у 2024 році на посаду президента, стане цілковитою катастрофою для Росії.

"Звичайно, для України це – "чудово", але для нас зараз першочергово – вигнання російського агресора з нашої території. І надалі – демілітаризація Росії для того, щоб вона не загрожувала ні Україні, ні всьому світові", – відзначив Ігор Чаленко.

Що відомо про вибухи на Кримському мосту 17 липня

Приблизно о 3 ночі на мосту було чутно вибухи. В районі його 145-ї опори з'явився дим. А рух по Кримському мосту було зупинено.

Невдовзі виявилося, що міст зазнав значних пошкоджень. Наразі відомо, що одна пролітна частина автотраси зруйнована і не її неможливо відновити. Крім того, постраждало залізничне полотно. Однак рух залізницею по мосту було відновлено.

Також окупанти визнали, що пошкодження Кримського мосту та неможливість його повноцінного функціонування вплине на їхню логістику.

Росіяни "планують" з 15 вересня відновити двосторонній рух однією стороною по Кримського мосту, а з другою стороною нібито у листопаді. Проте джерела 24 Каналу вважають, що для відновлення повноцінного руху по Кримському мосту знадобиться щонайменше 1 – 2 роки.