Путінське ФСБ вигадало ще одну неймовірну версію підриву Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Окупанти також знову змінили прізвища підозрюваних у підриві мосту.

Російські ЗМІ через більш, ніж півтора роки нарешті оприлюднили "остаточну версію" підриву незаконно збудованого Кримського мосту. Втім, їх брехлива версія з терактом, здійсненим Службою безпеки України, наступає на ті ж самі граблі, що і раніше.

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Екзистенційний страх росіян перед Василем Малюком

Російська злочинна організація ФСБ традиційно дійшла висновку, що організатором підриву Кримського мосту був голова СБУ Василь Малюк, якого вони люблять звинувачувати у всіх смертних гріхах. Так і тут він ледь не особисто виготовив вибуховий пристрій потужністю 10 тон в тротиловому еквіваленті, замаскував його під рулони плівки та відправив з Одеси через Болгарію, Грузію та Азербайджан до Росії.

Росіяни стверджують, що по підміненим документам палети з "плівкою" привезли в Краснодарський край, де завантажили на фуру, якою, за вигадками окупантів, керував водій, який ні про що не підозрював. Для детонації вибухової суміші, за черговою "офіційною версією" росіян, використовували вибухову речовину "іноземного виробництва" на основі гексогену, а детонатор спрацював у певній точці від сигнала GPS-пристрою.

У підриві мосту росіяни наспіх брехливо звинуватили 8 чоловік: громадян України, Росії та Вірменії. Голову СБУ Василя Малюка, якого не безпідставно бояться як вогню, росіяни взагалі заочно арештували.

Що відомо про підрив Кримського мосту з достовірних джерел