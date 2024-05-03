Придумали "підрив ракетним паливом": ворог завершив розслідування вибуху на Кримському мосту
Путінське ФСБ вигадало ще одну неймовірну версію підриву Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Окупанти також знову змінили прізвища підозрюваних у підриві мосту.
Російські ЗМІ через більш, ніж півтора роки нарешті оприлюднили "остаточну версію" підриву незаконно збудованого Кримського мосту. Втім, їх брехлива версія з терактом, здійсненим Службою безпеки України, наступає на ті ж самі граблі, що і раніше.
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Екзистенційний страх росіян перед Василем Малюком
Російська злочинна організація ФСБ традиційно дійшла висновку, що організатором підриву Кримського мосту був голова СБУ Василь Малюк, якого вони люблять звинувачувати у всіх смертних гріхах. Так і тут він ледь не особисто виготовив вибуховий пристрій потужністю 10 тон в тротиловому еквіваленті, замаскував його під рулони плівки та відправив з Одеси через Болгарію, Грузію та Азербайджан до Росії.
Росіяни стверджують, що по підміненим документам палети з "плівкою" привезли в Краснодарський край, де завантажили на фуру, якою, за вигадками окупантів, керував водій, який ні про що не підозрював. Для детонації вибухової суміші, за черговою "офіційною версією" росіян, використовували вибухову речовину "іноземного виробництва" на основі гексогену, а детонатор спрацював у певній точці від сигнала GPS-пристрою.
У підриві мосту росіяни наспіх брехливо звинуватили 8 чоловік: громадян України, Росії та Вірменії. Голову СБУ Василя Малюка, якого не безпідставно бояться як вогню, росіяни взагалі заочно арештували.
Що відомо про підрив Кримського мосту з достовірних джерел
- Вибух на Кримському мосту прогримів 8 жовтня, на наступний день після дня народження кремлівського диктатора Путіна. Тодішній секретар РНБО України Олексій Данілов показав наслідки вибуху на Кримському мосту та потролив кровожерливого упиря культовою піснею Мерлін Монро "Happy Birthday, Mr. President".
- Друга атака на Кримський міст вже морськими дронами відбулась в липні 2023 року. Після неї голова СБУ Василь Малюк офіційно розповів про деталі обох операцій. За його словами, вибухи на мосту є операціями України, а іноземні спецслужби до них стосунку не мають. Перший раз переправу підірвали вибухівкою, другий – атаковали дронами.
- Розслідувачі агенства "Мольфар" встановили чимало доказів, що росіяни ж одразу після вибуху 8 жовтня 2022 року почали вибріхувати версії один з-поперед одного та плутатись у них же. То у них вантажівка везла селітру, то плівку. На численних пропускних пунктах начебто не перевірили потенційно небезпечну вантажівку. Крім того, на відео чітко видно, що вибухів було більше одного, а те, що проліт залишився цілий може свідчити і про вибух під мостом.
- Крім того, українські високопосадовці неодноразово наголошували на необхідності знищення Кримського мосту, адже це – військовий об'єкт. На думку голови ГУР Кирила Буданова, Кримський міст – стратегічний об'єкт, через який Росія забезпечує своє окупаційне військо. Ця незаконна конструкція обов'язково буде знищена.
- Володимир Зеленський нещодавно висловився про можливість знищення Кримського мосту в 2024 році. Президент України наголосив, що інфраструктурні об'єкти на окупованих територіях є законними військовими цілями.