Цілеспрямовано вдарили вдень: в Запорізькій облраді повідомили деталі російської атаки

Росія знову завдала ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Все це сталося посеред дня.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков, зауваживши, що окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя. Два вибухи було чутно в Широківській громаді, яка фактично прилягає до території міста.

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Саме тому вибухи було чутно ледь чи не в кожному районі Запоріжжя. Такі удари Росія завдає вже не вперше.

Все сталося посеред дня

Як наголосив Ашурбеков, за попередніми даними, постраждалих внаслідок удару немає. Відомо, що окупанти знову поцілили у цивільну інфраструктуру. Це був приватний сектор.

Росіяни вже не вперше завдають удару серед білого дня. Очевидно, що так вони хочуть, аби було багато постраждалих.

Це вже не вперше, коли передмістя стає об'єктом обстрілів Росії. Це вже стало системою, коли росіяни намагаються бити вранці або серед білого дня. Вони цілеспрямовано вдарили вдень. Так вони хочуть, аби наразити на небезпеку ще більшу кількість людей. Це такий цілеспрямований геноцид проти українців,

– зазначив Ашурбеков.

Ситуація на Запоріжжі: коротко