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      Вибух на полігоні на Київщині: деталі від військової прокуратури

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      Вибух на полігоні на Київщині: деталі від військової прокуратури

      У військовій прокуратурі Центрального регіону України повідомили, на чому підірвалися двоє військовослужбовців на одному з полігонів Київської області. Також тут уточнили, де вони зараз перебувають та до якої частини належать.

      Удень 21 лютого на одному з полігонів Київської області внаслідок вибуху невідомого предмета травмувалися двоє військових. Відтак, їх доправили до військового госпіталя та надали медичну допомогу.

      У військовій прокуратурі Центрального регіону України, зі свого боку, повідомили, що це був несанкціонований вибух гранати, а сама інцидент трапився під час проведення навчань близько 15:30 21 лютого.

      У підсумку двоє солдат строкової служби військової частини А2167 зазнали тілесних ушкоджень. Їх було доправлено до військового госпіталю у Білій Церкві з осколковими пораненнями.

      Наразі військова прокуратура проводить першочергові слідчі дії. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення".

      На місці працювали прокурор військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону, слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, та спеціалісти вибухотехнічної служби Нацполіції Київщини.

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      21 лютого
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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