Вибух на полігоні на Київщині: деталі від військової прокуратури

У військовій прокуратурі Центрального регіону України повідомили, на чому підірвалися двоє військовослужбовців на одному з полігонів Київської області. Також тут уточнили, де вони зараз перебувають та до якої частини належать.

Удень 21 лютого на одному з полігонів Київської області внаслідок вибуху невідомого предмета травмувалися двоє військових. Відтак, їх доправили до військового госпіталя та надали медичну допомогу.

У військовій прокуратурі Центрального регіону України, зі свого боку, повідомили, що це був несанкціонований вибух гранати, а сама інцидент трапився під час проведення навчань близько 15:30 21 лютого.

У підсумку двоє солдат строкової служби військової частини А2167 зазнали тілесних ушкоджень. Їх було доправлено до військового госпіталю у Білій Церкві з осколковими пораненнями.

Наразі військова прокуратура проводить першочергові слідчі дії. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення".

На місці працювали прокурор військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону, слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, та спеціалісти вибухотехнічної служби Нацполіції Київщини.