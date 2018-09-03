Вбивство Захарченка у центрі Донецька: ще одна людина перебуває при смерті

У результаті вибуху у центрі Донецька, внаслідок якого загинув очільник бойовиків Олександр Захарченко, ще дванадцять осіб зазнали пошкоджень, стан чотирьох з них оцінюються як стабільно важкий.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на так званого "міністра охорони здоров’я" псевдореспубліки на окупованій території Донеччини Олександра Оприщенка.

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"Наразі стан (чотирьох) потерпілих розцінюється як середньої тяжкості, зокрема і заступника голови "Ради міністрів "ДНР" Олександра Тимофєєва", – зазначив окупант.

За його словами, стан п'ятого пацієнта, якого було також госпіталізовано, оцінюється як стабільно важкий.

Водночас він додав, що мовиться про керівника молодіжного осередку злочинної організації "Оплот Донбасу" Наталію Волкову.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.



Крім того, ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув "міністр доходів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент", але за деякий час окупаційна влада на Донбасі цю інформацію спростувала.