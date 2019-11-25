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      Вибух у Харкові: поліція знайшла авто зловмисників – воно повністю згоріло

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      У Харкові знайшли спалений автомобіль злочинців, які підірвали машину адвоката / Нацполіція

      Правоохоронці знайшли авто ймовірних зловмисників, які заклали вибухівку в машину місцевого адвоката у Харкові. Їхній автомобіль також згорів.

      Автомобіль ймовірно причетних до замаху на адвоката знайшли на пустирі за декілька кілометрів від місця вибуху, повідомляє пресслужба місцевої Нацполіції.

      Дивіться також: У Харкові підірвали авто адвоката Гагуна: потерпілий прокоментував інцидент – відео

      Opel Vectra згорів повністю. Біля машини лежить предмет, який, ймовірно, використали для підпалу.

      Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події,
      – мовиться у повідомленні.

      Авто оглядають експерти. Перед цим поліція оголосила у місті план "перехоплення".


      Спалений автомобіль ймовірних зловмисників/ Джерело: hk.npu.gov.ua

      Що відомо про вибух авто адвоката у Харкові

      • У Харкові на вулиці Чайковського, 6 поблизу житлового будинку 25 листопада вибухнув автомобіль Toyota Camry. Вибуховий пристрій спрацював усередині авто, водій з машини вибрався.
      • Власник автомобіля – Андрій Гагун – колишній працівник прокуратури Харківської області. Він нібито є зятем колишнього першого заступника прокурора Харківщини Володимира Суходубова.
      • Вибухівку встановили під автомобілем. Вона спрацювала, коли адвокат рушив. Гагуг внаслідок вибуху отримав лише незначні порізи рук.
      • Гагун також підтвердив, що в будинку, біля якого стався вибух, проживає голова Харківської облради Сергій Чернов. Однак адвокат вважає, що замах був скоєний саме на нього.
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      21817
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Вибух Новини Харкова Поліція
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