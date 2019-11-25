Вибух у Харкові: поліція знайшла авто зловмисників – воно повністю згоріло

Правоохоронці знайшли авто ймовірних зловмисників, які заклали вибухівку в машину місцевого адвоката у Харкові. Їхній автомобіль також згорів.

Автомобіль ймовірно причетних до замаху на адвоката знайшли на пустирі за декілька кілометрів від місця вибуху, повідомляє пресслужба місцевої Нацполіції.

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Opel Vectra згорів повністю. Біля машини лежить предмет, який, ймовірно, використали для підпалу.

Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події,

– мовиться у повідомленні.

Авто оглядають експерти. Перед цим поліція оголосила у місті план "перехоплення".



Спалений автомобіль ймовірних зловмисників/ Джерело: hk.npu.gov.ua

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