Вибух у Харкові: поліція знайшла авто зловмисників – воно повністю згоріло
Правоохоронці знайшли авто ймовірних зловмисників, які заклали вибухівку в машину місцевого адвоката у Харкові. Їхній автомобіль також згорів.
Автомобіль ймовірно причетних до замаху на адвоката знайшли на пустирі за декілька кілометрів від місця вибуху, повідомляє пресслужба місцевої Нацполіції.
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Близько 11:52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події,
– мовиться у повідомленні.
Авто оглядають експерти. Перед цим поліція оголосила у місті план "перехоплення".
Спалений автомобіль ймовірних зловмисників/ Джерело: hk.npu.gov.ua
Що відомо про вибух авто адвоката у Харкові?
- У Харкові на вулиці Чайковського, 6 поблизу житлового будинку 25 листопада вибухнув автомобіль Toyota Camry. Вибуховий пристрій спрацював усередині авто, водій з машини вибрався.
- Власник автомобіля – Андрій Гагун – колишній працівник прокуратури Харківської області. Він нібито є зятем колишнього першого заступника прокурора Харківщини Володимира Суходубова.
- Вибухівку встановили під автомобілем. Вона спрацювала, коли адвокат рушив. Гагуг внаслідок вибуху отримав лише незначні порізи рук.
- Гагун також підтвердив, що в будинку, біля якого стався вибух, проживає голова Харківської облради Сергій Чернов. Однак адвокат вважає, що замах був скоєний саме на нього.