Втрати росіян можна рахувати сотнями, – райрада Бердянська про потужні вибухи в місті

У Бердянську для окупантів стає все спекотніше. За 27 травня там уже було щонайменше два влучання. Внаслідок влучань було знищено скупчення живої сили росіян та їхню техніку.

З "сюрпризом" для окупантів могли прилетіти ракети Storm Shadow, які нещодавно передали Україні. За ними зараз полює російська авіація. Про це 24 Каналу розповів Віктор Дудукалов – заступник голови Бердянської районної ради.

Читайте більше У Бердянськ прийшла "бавовна": димить над полігоном та базами окупантів

"Палає гарно"

У суботу, 27 травня, до Бердянська не раз навідалась "бавовна". Російські ЗМІ повідомили про те, що могло бути влучання по скупченню комплексів С-300.

Те, що відбувається останніми днями, це одна з найрезультативніших акцій наших славетних воїнів щодо "бавовни" саме в Бердянську. Окупанти звикли до того, що місто є тиловим, туди HIMARS не дістають і все в них там добре. Але у 20-х числах травня і по сьогодні там відбувається таке, що втрати живої сили можна рахувати сотнями,

– зазначив Віктор Дудукалов.

Щодо скупчень С-300, то їх переважно ховають не в одній точці. Однак внаслідок ударів кілька цих ракет і справді було розбито.

"Дуже гарно палає боєкомплект і паливно-мастильні матеріали, які вони ховали на територіях захоплених заводів в місті та селах Бердянського району. Контрнаступ, про який кажуть, що він почався з дистанційної роботи по позиціях окупантів, то він почався і в Бердянську зокрема", – підкреслив Дудукалов.

Завдяки цьому і мешканці, які залишились у місті, і ті, хто виїхали, відчувають, що Бердянськ – це Україна.

Віктор Дудукалов про "бавовну" в Бердянську: дивіться відео

Російська авіація активізувалась

З високою ймовірністю, окупантам стало так спекотно у Бердянську через ракети Storm Shadow. Зокрема, ці ракети – це те, за чим зараз полює російська авіація.

Сьогодні прилетіло по базах відпочинку в селі Новопетрівка і місцевий сказав, що спочатку літали літаки, які намагались збити ракету, а потім прилетіла сама ракета. Тобто її не збили. І це, найімовірніше, була Storm Shadow. Це дуже гарно і дуже результативно,

– заявив заступник голови Бердянської райради.

Активність ворожої авіації й справді значно збільшилась. До того ж росіяни цим залякують місцевих, мовляв, усе досі "під контролем". Цивільні справді скаржаться на постійну присутність літаків у повітрі, які літають просто над будинками.

Вибухи у Бердянську: що відомо