Не лише Курськ: у Росії заявили про "наліт дронів" у Брянській області
6 грудня "бавовнятко" завітало у Брянську область. Пропагандисти вже встигли звинуватити у цьому Україну.
Безпілотники буцімто атакували комбінат "Слава". Про це пишуть російські пропагандисти, інформує 24 канал.
До речі "Бавовна" на аеродромі в Курську: у регіоні продовжили високий рівень терористичної небезпеки
"Наліт дронів" у Брянській області
У Росії стверджують, що у Брянській області безпілотники атакували комбінат "Слава". Вони нібито впали за кілька метрів від резервуарів з паливом.
Так званий "наліт дронів" на комбінат, що розташований за 80 кілометрів від кордону Росії та України, стався сьогодні вночі, 6 грудня.
На територію комбінату залетіли приблизно два безпілотники – вони впали та вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом. У цей момент п'ятитонні резервуари були порожні та серйозної пожежі вдалося уникнути,
– кажуть росЗМІ.
"Бавовна" у Брянській області: дивіться відео
Але, як ми вже знаємо, пропагандисти можуть як завжди брехати, оскільки Україна не б’є по жителях та інфраструктурі Росії. Тому можливо й таке, що загарбники атакували самі себе, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ.
Вибухи у Росії: останні новини
- 6 грудня на аеродромі в Курську прогримів вибух, а після того там оголосили повітряну тривогу.
- У мережі показали відео масштабної пожежі на аеродромі. Місцева влада повідомила, що на об'єкті спалахнув нафтонакопичувач. Згодом стало відомо про відразу два резервуари.
- Через це в області продовжили високий рівень терористичної небезпеки.
- 5 грудня на аеродром "Енгельс" прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- Крім того, в цей день неспокійно було і на військовому аеродромі неподалік Рязані.
- До речі, у Суражському районі Брянської області 30 листопада виникла масштабна пожежа. Зайнялись резервуари з нафтопродуктами.