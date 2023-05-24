У Бєлгороді сталася "бавовна" біля вокзалу: окупанти заявляють про атаку дронів

У російському Бєлгороді знову неспокійно. Пізно ввечері 23 травня там вкотре пролунали гучні вибухи.

Над містом здійнявся стовп диму. Про це розповіли у низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.

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У Бєлгороді знову було гучно

Близько 22:00 23 травня низка російських пабліків повідомила про вибух неподалік залізничного вокзалу в Бєлгороді. Після цього в небо піднявся густий стовп диму.

У Бєлгород завітала "бавовна": відео

Згодом окупанти заявили про атаку дронів. Мовляв, з безпілотника скинули вибухівку на легковий автомобіль.

Інцидент трапився недалеко від залізничного вокзалу на Цивільному проспекті. На місце події вирушили оперативні служби.

Постраждав автомобіль: відео

Губернатор Бєлгородщини Вячєслав Гладков також прокоментував чергову "бавовну". Він підтвердив інформацію про БпЛА. Вибухівку нібито скинули на проїжджу частину.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля. Вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці,

– заявив Гладков.

У Бєлгородській області 22 травня оголосили так звану контртерористичну операцію. Щоправда, ввечері наступного дня її скасували

Внаслідок "бавовни" постраждало авто / Фото з російських телеграм-каналів

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На Бєлгородщині гаряче: коротко