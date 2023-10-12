У Бєлгородській області після падіння дрона є загиблі: там росіяни пускали "Шахеди" по Україні

Російська армія вночі 12 жовтня пускала по Україні "Шахеди" з території Бєлгородської області. Однак тоді вибухи також лунали у самому Бєлгороді.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зрештою стало відомо, що внаслідок цієї "атаки" є загиблі серед російських громадян, передає 24 Канал.

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У Бєлгородській області було гучно

У міністерстві оборони Росії заявили, що протиповітряна оборона буцімто збила безпілотний літальний апарат на підльоті до Бєлгорода. Згодом цю інформацію підтвердив губернатор області Вячєслав Гладков, заявивши, що це був "безпілотник літакового типу".

Він також наголосив, що унаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного будинку у Бєлгородському районі. У мережі також з'явилися кадри, де видно, що цей будинок був абсолютно знищений і від нього майже нічого не лишилося.

У Бєлгородській області уламки безпілотника влучили в будинок / Фото з російських телеграм-каналів

Крім того, Гладков також розповів, що внаслідок "атаки" постраждали дві людини, яких направили до міської лікарні. Згодом також стало відомо, що під завалами виявили тіла трьох загиблих.

Варто зазначити, що в той час, як відбувалися вибухи російські загарбники обстрілювали "Шахедами" Харківську область. Однак наразі достеменно невідомо, уламки якого саме безпілотника влучили у Бєлгородській області.

Росіяни вже звикли до постійних вибухів