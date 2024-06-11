Проблеми російської ППО: від чого найбільше "страждає" Бєлгородщина

На території Бєлгородської області розташовано багато важливих для Росії об'єктів, тому Сили оборони використовують безпілотники для знищення там військових цілей. Жителі бідкаються на складні умови, проте більшість їхніх бід через неякісні російські ракети, які не долітають до пункту призначення.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що БПЛА, які летять у Бєлгородській області росіяни намагаються збивати будь-чим, зокрема ракетами або стрілецькою зброєю. Це відбувається дуже неорганізовано.

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Проблеми у Бєлгородщині

Нарожний зауважив, що саме через дії російських військових у Бєлгородській області "страждають" жителі.

Через роботу російської ППО у них (мешканців Бєлгорода – 24 Канал) величезні проблеми. Їхні ракети падають і вибухають там,

– зазначив військовий експерт.

За словами Павла Нарожного, у російських телеграм-каналах підрахували, що на Бєлгород за останні 6 місяців із російських літаків впало 46 бомб.

Виникає питання про обслуговування літаків Су-34 та якість виробництва їхніх бомб з навігаційними комплектами планування. Щось десь пішло не так і ця бомба падає поблизу Бєлгорода,

– наголосив він.

Цілі України

Українська армія стріляє виключно по військових об'єктах. На думку засновника БО "Реактивна пошта", Силам оборони немає сенсу атакувати житлові будинки, адже в цьому немає жодної користі для наближення перемоги у війні проти Росії.

Якщо ми (ЗСУ – 24 Канал) знищимо військовий об'єкт, то це зменшить загрозу для українців, – сказав Нарожний.

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