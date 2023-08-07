Знайшли наші Storm Shadow, – Міноборони про рясну "бавовну" на мостах в Чонгарі та Генічеську

6 серпня пролунали вибухи у Чонгарі та Генічеську. Власне, під атаку потрапили мости у цих населених пунктах. І на це вже дуже тонко відреагували у Міністерстві оборони України.

У відомстві присвятили атакам по Чонгарському та Генічеському мосту лаконічний пост. У ньому знайшлося місце і британським ракетам Storm Shadow, і іранським дронам-камікадзе "Шахед".

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Окупанти знайшли Storm Shadow

Хованки. Минулої ночі десятки російських ракет і "Шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети Storm Shadow. Але лише сьогодні в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли,

– кажуть у Міноборони.

Власне, під час масованої ракетної та дронової атаки окупанти намагалися знищити аеродром у Костянтинові. Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, там базуються наші винищувачі Су-24М. Останні пройшли модифікації, щоб під своїми крилами нести ракети Storm Shadow.

Вибухи на Чонгарському та Генічеському мостах: що відомо