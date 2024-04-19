Зеленський відреагував на удар по Дніпру та області

Володимир Зеленський відреагував на жорстокий російський обстріл Дніпра. За його словами, Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися.

Президент повідомив, що наразі в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського удару. Він також опублікував кадри наслідків обстрілу міста.

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Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав Зеленський.

Наслідки російського удару по Дніпру / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Зеленський звернувся до партнерів

Президент додав, що усі, хто надають Україні системи ППО та допомагають захищати небо, є рятівниками життя. За словами Зеленського, поразка російського терору – це потреба не лише нашої держави, не лише українців, а глобальна необхідність.

Глава держави вкотре наголосив, що Росія повинна нести відповідальність за свій терор, а усі ворожі повітряні цілі мають збиватися.

Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи,

– підкреслив Зеленський.

Ракетний удар по Дніпру: коротко