Зеленський відреагував на удар по Дніпру та області
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на жорстокий російський обстріл Дніпра. За його словами, Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися.
Президент повідомив, що наразі в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського удару. Він також опублікував кадри наслідків обстрілу міста.
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Кілька поверхів звичайного житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким,
– написав Зеленський.
Наслідки російського удару по Дніпру / Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Зеленський звернувся до партнерів
Президент додав, що усі, хто надають Україні системи ППО та допомагають захищати небо, є рятівниками життя. За словами Зеленського, поразка російського терору – це потреба не лише нашої держави, не лише українців, а глобальна необхідність.
Глава держави вкотре наголосив, що Росія повинна нести відповідальність за свій терор, а усі ворожі повітряні цілі мають збиватися.
Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи,
– підкреслив Зеленський.
Ракетний удар по Дніпру: коротко
- Росія зранку 19 квітня атакувала Україну зі стратегічної авіації. Під ворожим ударом опинилось, зокрема, Дніпро. У Дніпропетровській ОВА зазначили, що це були важкі ніч та ранок, адже область пережила чергову масовану атаку.
- У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два об’єкти інфраструктури. Загалом відомо про 8 загиблих та 29 поранених у місті та області. У Синельниковому 6 людей загинуло, серед них діти 6 та 8 років.
- ️У Дніпропетровській ОВА наголосили, що частину ворожих цілей збили сили протиповітряної оборони. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, вдалося знищити 9 ракет. І ще 2 – вночі.