Ніч на Дніпропетровщині була під "Градами" й "Ураганами": є поранені, постраждали зерносховища
Джерело:Дніпропетровська ОВА
Окупанти вночі 16 серпня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Від ударів російських військових потерпали два райони – Нікопольський та Криворізький.
У Нікополі зафіксовано 40 "прильотів" з "Градів"
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворог обстріляв Криворізький район з "Ураганів". Окупанти поцілили по Мар'янському та Великій Костромці у Зеленодольської громади, внаслідок чого поранені 20-річна дівчина та 84-річна пенсіонерка.
До речі Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету: як в області минула ніч
Голова Дніпропетровської райради Микола Лукашук уточнив, що загрози життю дівчинки та пенсіонерки немає.
Як повідомив Валентин Резніченко, у Мар'янському та Великій Костромці внаслідок обстрілів пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.
Нікопольський район армія агресора протягом ночі обстріляла двічі. Зафіксовано 40 "прильотів" з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. За попередньо інформацією, люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді через обстріл з боку ворога понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі.
Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газовід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади,
– йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.
Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що через пошкодження газопроводу низького тиску виникла пожежа.
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото Дніпропетровська ОВА
Про наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини також повідомили у Нацполіції. Унаслідок удару по Зеленодольській громаді з "Ураганів" пошкоджено декілька будинків та газопровід.
У Червоногригорівській громаді через удар зі ствольної артилерії та РСЗВ пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, господарські споруди, газопровід.
Окрім того, у поліції опублікували фото руйнувань, яких завдали окупанти.
Руйнування внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини / Фото Нацполіції
Які ще міста обстріляли окупанти
- Пізно ввечері 15 серпня майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Звуки вибухів чули в Нікополі, Харкові та Запоріжжі. Міський голова Харкова Ігор Терехов інформував, що Київський район опинився під артилерійським вогнем.
- Щодо вибухів у Запоріжжі, то місцева влада не надавала офіційних підтверджень щодо "прильотів" та наслідків.
- У ніч проти 16 серпня в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу в більшості регіонів. Близько 3 години ночі з'явилася інформація про вибухи в Харкові. росіяни обстріляли одразу 5 районів міста, гатили навіть по центру.
Раніше – в Енергодарі 15 серпня пролунали вибухи: дивіться відео