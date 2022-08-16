Ніч на Дніпропетровщині була під "Градами" й "Ураганами": є поранені, постраждали зерносховища

Окупанти вночі 16 серпня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Від ударів російських військових потерпали два райони – Нікопольський та Криворізький.

У Нікополі зафіксовано 40 "прильотів" з "Градів"

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворог обстріляв Криворізький район з "Ураганів". Окупанти поцілили по Мар'янському та Великій Костромці у Зеленодольської громади, внаслідок чого поранені 20-річна дівчина та 84-річна пенсіонерка.

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Голова Дніпропетровської райради Микола Лукашук уточнив, що загрози життю дівчинки та пенсіонерки немає.

Як повідомив Валентин Резніченко, у Мар'янському та Великій Костромці внаслідок обстрілів пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.

Нікопольський район армія агресора протягом ночі обстріляла двічі. Зафіксовано 40 "прильотів" з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. За попередньо інформацією, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді через обстріл з боку ворога понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі.

Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газовід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади,

– йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що через пошкодження газопроводу низького тиску виникла пожежа.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото Дніпропетровська ОВА

Про наслідки нічного обстрілу Дніпропетровщини також повідомили у Нацполіції. Унаслідок удару по Зеленодольській громаді з "Ураганів" пошкоджено декілька будинків та газопровід.

У Червоногригорівській громаді через удар зі ствольної артилерії та РСЗВ пошкоджень зазнали 10 приватних будинків, господарські споруди, газопровід.

Окрім того, у поліції опублікували фото руйнувань, яких завдали окупанти.

Руйнування внаслідок нічного обстрілу Дніпропетровщини / Фото Нацполіції

Які ще міста обстріляли окупанти

Пізно ввечері 15 серпня майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Звуки вибухів чули в Нікополі, Харкові та Запоріжжі. Міський голова Харкова Ігор Терехов інформував, що Київський район опинився під артилерійським вогнем.

Щодо вибухів у Запоріжжі, то місцева влада не надавала офіційних підтверджень щодо "прильотів" та наслідків.

У ніч проти 16 серпня в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу в більшості регіонів. Близько 3 години ночі з'явилася інформація про вибухи в Харкові. росіяни обстріляли одразу 5 районів міста, гатили навіть по центру.

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