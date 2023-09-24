У Джанкої підірвали автомобіль військовослужбовця, горіло й біля аеродрому з вертольотами ФСБ

Біля аеродрому в кримському місті Джанкой була пожежа. Її помітили близько 11:35. Окрім того, у Джанкої вибухнуло авто російського військового.

Неділя 24 вересня багата на вибухові події у Криму і не тільки. Сьогодні безпілотники ГУР атакували Курськ, уразивши будівлю ФСБ і нафтопереробний завод, – просто до дня міста, передає 24 Канал.

Дивіться також На тлі новин про загострення та деокупацію: влада закликала українців виїхати з Криму

Що відомо про пожежу і підрив авто у Джанкої

Горіло в районі бази ППО біля військового аеродрому, на якому дислокується вертолітний полк + гелікоптери ФСБ Росії,

– указав телеграм-канал "Око Гора".

Окрім того, у Джанкої також пролунав вибух.

"За попередніми даними, початкова версія про вибух газобалонного обладнання не підтвердилася – імовірно, під машиною спрацював вибуховий пристрій", – пишуть проросійські пабліки.

Раніше радник російського голови Криму Олег Крючков писав, що в Джанкої в авто вибухнула газобалонна установка. Вибух був спричинений нібито "несправністю". Утім, ця версія не підтвердилася.

Невідомі прикріпили до днища "Шевроле-Авео" військовослужбовця контактний заряд потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Удень бомба здетонувала поряд із будинком, де живе військовий. Жодних вражаючих елементів у ній використано не було.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У будинку було вибито скло на першому поверсі.

Чи пов'язані ці 2 події у Джанкої поки достеменно невідомо.

Де Джанкой на Кримському півострові: показуємо на карті

Місто розташоване на півночі Криму. Це адміністративний центр Джанкойського району, там є аеродром і раніше проходили європейські автошляхи Херсон – Стамбул і Харків – Севастополь.

Дивіться також Чекайте на "подаруночки": партизани "Атеш" стежать за Чорноморським флотом у Севастополі

Останні новини про вибухи в Криму