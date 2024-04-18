Корегували в прямому ефірі: які особливості "бавовни" на аеродромі у Джанкої

В тимчасово окупованому Криму 17 квітня пролунали вибухи. Влучання відбулось по аеродрому в Джанкої. Українським силам вдалося уразити ворожий комплекс С-400, а також вдарити в районі командного пункту росіян.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав 24 Каналу, що цей аеродром в Криму начебто мав бути дуже захищеним. Проте виявилось, що Силам оборони вдалося завдати потужних ударів по ньому і окупанти не змогли їм перешкодити.

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Так дуже часто відбувається

До того ж виявилось, що Джанкой – проукраїнське місто. Під час влучання місцеві жителі корегували удари в прямому ефірі. Через це в російських пабліках бідкалися, мовляв, скільки ще в Криму буде діятись таке, що проукраїнська спільнота буде дізнаватися про результати ударів в режимі онлайн.

Якби вибухи в Джанкої не були показані в прямому ефірі, росіяни б приховали їх. Так дуже часто відбувається,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

На аеродромі в Джанкої були зосереджені російські літаки та гелікоптери, і коли з'являться супутникові знімки, стане зрозуміло, які втрати зазнав ворог.

"Це шалений удар по репутації Путіна", – зауважив Андрющенко.

Непоганий початок

Водночас росіяни нещодавно розповідали, що посилять своє ППО в окупованому Криму, проте результат його "роботи" або ж відсутності очевидний.

Також в окупованому Бердянську 15 квітня трапилась "бавовна" – через те, що там немає систем протиповітряної оборони.

Цілком можливо, що ППО поїхало з Криму в бік Бердянська та Маріуполя, тому що там також є що прикривати.

Це фактично перша лінія оборони в цій агломерації. Далі є аеродроми в Росії – в Ростову-на-Дону, Єйську, Приморсько-Ахтарську, які набагато важливіші, ніж ті, що розташовані в Криму. Вони беруть участь у військових операціях, зокрема у тій, що зараз відбувається у Часовому Яру,

– пояснив він.

Українські захисники 15 квітня завдали удару по окупованому Бердянську . Два влучання відбулись по підприємству "ПівденГідроМаш". На його території базувались російські військові. Також в районі міста працювало ППО, проте збити нічого не зуміла.

Крім того, російські пропагандисти визнали, що українські сили дійсно влучили по пункту управляння в Бердянську. Хоча й вони стверджують, що нібито "шкоди не завдано" і росіяни "все збили".

"Це непоганий початок, не дарма було анонсовано "українське літо в Криму". Крім того, ми допрацювали морські дрони і тепер вони можуть нести більшу кількість вибухівки. Тому в Криму цього літа буде "спекотно", – впевнений Петро Андрющенко.

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