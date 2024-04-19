Об'єднувала всю ППО в Криму: що відомо про знищену систему "Фундамент-М"
Внаслідок атаки по аеродрому в Джанкої 17 квітня росіяни втратили апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Вона є єдиною системою управління для підрозділів протиповітряної оборони армії Росії.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що ця система об'єднувала всі системи ППО в Криму. Однак зі своїм призначенням не впоралась.
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Що відомо про "Фундамент-М"
Про "Фундамент-М" відомо дуже мало, адже, за словами Коваленка, для росіян – це унікальний випадок, коли після розпаду Радянського Союзу вони створили щось нове, без аналогів у світі в контексті радіолокаційних систем, радіотехнічної боротьби.
Про цю систему відомо те, що вона об'єднує взаємодію усіх систем протиповітряної оборони, тобто зенітно-ракетних комплексів, в єдину мережу,
– зазначив військово-політичний оглядач.
Її важливість для росіян
В Джанкої, на мисі Тарханкут і в районі Феодосії розміщений 18-й зенітно-ракетний полк Росії. Через "Фундамент-М" вони об’єднали всі пускові установки, радіолокаційні станції, які там розташовані.
Росіяни, за словами Коваленка, використовують не просто дві різні РЛС управління, наприклад 92Н2Е, яка має обмежений функціонал, а також 91Н6Е. Ці різні системи повинні бути синхронізованими. Останнього комплексу росіяни мають лише в одному екземплярі на весь полк.
"Система "Фундамент-М2 повинна була не просто їх об''єднати, як елемент взаємодії, а синхронізувати будь-яку реакцію та ті загрози, які йдуть з України в напрямку тимчасово окупованого півострова Крим. Напередодні ця система "успішно" впоралась з бойовим завданням", – зауважив військово-політичний оглядач.Зверніть увагу! За повідомленням ГУР, 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкой ЗСУ знищили або критично пошкодили також 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції та пункт управління засобами ППО.
Вибухи в Джанкої: останні новини
- Агенти "Атеш" підтвердили успішність ударів по території аеродрому в Джанкої. Вони зазначили, що росіяни настільки вірили у свій комплекс ППО, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки.
- Президент Володимир Зеленський подякував ЗСУ за успішні удари по аеропорту в Джанкої. Окремо він подякував Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за організацію атаки.
- На аеродромі в Джанкої розташовані три авіаційні ескадрильї Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52, а також гелікоптери прикордонної служби російської ФСБ. Цей аеропорт є головним логістичним хабом для російської армії.