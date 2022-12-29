Чубаров про "бавовну" в Джанкої та перекидання техніки росіян у Криму

Сьогодні, 29 грудня, на північ тимчасово окупованого Криму – у місто Джанкой завітала "бавовна". Точної інформації поки що немає, але місцеві проросійські пабліки пишуть про те, що спрацювала протиповітряна оборона російських окупантів.

Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що це може свідчити про приліт у Джанкой безпілотників.

Зверніть увагу Аеродром в окупованому Джанкої став головним логістичним хабом російських військ

За його словами, трохи пізніше стане відомо, що там відбулося.

Крим є військовим хабом окупантів

Чубаров повідомив, що на півострові окупанти використовують як величезний хаб військової техніки.

Крім того, у Криму ще задовго до 24 лютого росіяни обладнали багато ракетно-зенітних комплексів, і з цих плацдармів вони обстрілюють материкову частину території України,

– підкреслив він.

Рефат Чубаров про "бавовну" в Джанкої 29 грудня: дивіться відео

Голова Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що зараз у Криму у відповідних місцях на півночі у Джанкойському та Совєтському (колишній Ічкінський) районах є величезні хаби. Туди окупанти підвозять військову техніку і потім її частину перекидають на територію Херсонської області.

"Звідти якраз у серпні завдавалися удари по одній з таких баз у Джанкойському районі. Тоді російська армія зазнала величезних втрат", – зауважив Рефат Чубаров.

Ситуація в Криму: що відомо