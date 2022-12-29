Росіянам треба було показати наявність ППО, – полковник ЗСУ про "бавовну" на "Енгельсі"
На російському військовому аеродромі "Енгельс" втретє за грудень зацвіла "бавовна". Ба більше, там повідомляли про роботу протиповітряної оборони країни-агресорки.
Ймовірно, росіянам треба було показати наявність ППО. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
Цікаво Над Енгельсом росіяни могли збити свій же Су-27, – росЗМІ
Росіяни хотіли похизуватися ППО
Світан пояснив це тим, що наразі немає інформації щодо певних уражень на "Енгельсі". Тож поки не буде супутникових знімків – невідомо, що дійсно відбулося на російській авіабазі.
Так, російська система протиповітряної оборони начебто спрацювала по якомусь нерозпізнаному об'єкту. Отже, нарешті вона таки з'явилася у росіян.
Це може мати якоюсь мірою інформаційну мету для того, щоб висвітлити наявність самої системи ППО,
– зауважив військовий експерт.
За його словами, подібне вже відбувалося в окупованому Криму. Тоді після вибухів на авіабазі в Саках та знищення кількох російських літаків місцева ППО почала "інформаційно-медійну роботу", щоб показати, що вона таки є.
Світан прокоментував вибухи на "Енгельсі": дивіться відео
Вибухи в Енгельсі: що відомо
- На летовищі стратегічної авіації в російському Енгельсі втретє за грудень завітала "бавовна". 29 грудня в місті пролунала повітряна тривога та вибухи. В міноборони країни-агресорки традиційно заявили про роботу "славетної" системи протиповітряної оборони.
- Крім того, у російському відомстві зазначили, що нібито збили безпілотник на малій висоті під час підльоту до "Енгельса". Внаслідок падіння уламків дрона 3 російські військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.
- Цей тиждень виявився дуже насиченим для росіян, адже попередні вибухи на "Енгельсі" лунали у понеділок, 26 грудня. Тоді над аеродромом росіяни також начебто збили безпілотник.
- У російських телеграм-каналах повідомляли, що внаслідок "бавовни" на початку тижня пошкоджень зазнали 5 літаків країни-агресорки. Однак вже за кілька хвилин ці повідомлення видалили.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що після "бавовни" в Енгельсі окупанти розосередили літаки стратегічної авіації. Він зазначив, що на "Енгельсі" все ж залишається певна кількість літаків, але частина з них передислоковані на інші аеродроми.
- До слова, вперше вибухи на "Енгельсі" пролунали 5 грудня. Тоді "бавовна" пошкодила щонайменше два бомбардувальники Ту-95.