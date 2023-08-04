Ми ж обіцяли, що сезон "бавовни" буде насиченим, – ОК "Південь" про вибухи у Феодосії

Нові вибухи у тимчасово окупованому Криму є продовженням сезону "бавовни". Зараз він у самому розпалі та ще зовсім не планує закінчуватись.

Чергове знищення сил та засобів ворога негативно вплине на російське військо. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Результати не забаряться

У тимчасово окупованій Феодосії чули вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пошкодження нафтобази морськими дронами. Окупаційна влада, як завжди, спростовують будь-які влучання.

Сезон "бавовни" триває. Ми обіцяли, що він буде у нас насиченим та потужним. І поки що намагаємось тримати марку,

– зазначила Наталія Гуменюк.

В ОК "Південь" до того ж заінтригували, що результати нічної "бавовни" будуть згодом від офіційного джерела.

"Знищення потужностей ворога завжди йде на користь Силам оборони", – додала Гуменюк.